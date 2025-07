Hô Chi Minh-Ville : 700.000 touristes étrangers en un mois après la fusion administrative

>> Le tourisme de Hô Chi Minh-Ville en pleine accélération

>> Parc national de Côn Dao : un paradis pour les tortues marines

>> Hô Chi Minh-Ville, mégapole touristique régionale en devenir

Photo : Tân Dat/CVN

Il s’agit des premières données statistiques publiées après la fusion de la ville avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu. Durant les sept premiers mois de 2025, Hô Chi Minh-Ville a ainsi accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 48% par rapport à la même période de l’an dernier et atteignant près de 54% du plan annuel fixé. Cette performance témoigne clairement de l’efficacité de l’expansion de l’espace de développement qui offre de nouvelles conditions favorables pour diversifier l’offre touristique et attirer des publics plus variés.

Sur le marché intérieur, la ville a également enregistré près de 3,4 millions de visiteurs en juillet, soit une hausse de 15% par rapport à la même période de l’an dernier. Au total, pour les sept premiers mois de l’année, Hô Chi Minh-Ville a accueilli près de 22 millions de visiteurs nationaux et étrangers, soit une progression de 8,2% par rapport à la même période de 2024 et correspondant à 48,3% du plan annuel.

En matière de chiffre d’affaires, le secteur touristique de la ville a généré plus de 140.305 milliards de dôngs sur les sept premiers mois de l’année, soit une hausse de près de 30% par rapport à la même période en 2024 et atteignant 54% de l’objectif fixé pour 2025. Ces chiffres impressionnants reflètent la reprise vigoureuse et la capacité d’adaptation rapide du secteur touristique de la ville dans un contexte marqué par l’élargissement de ses frontières administratives.

Photo : Tân Dat/CVN

Un nouvel espace de développement touristique

Selon les experts, la restructuration administrative résultant de la fusion avec les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Binh Duong ouvre de nombreuses perspectives à l’industrie touristique, notamment par la création de nouveaux produits et par le renforcement des connexions régionales. Avec une population dépassant désormais les 14 millions d’habitants, Hô Chi Minh-Ville devient le plus grand marché touristique intraprovincial du pays, non seulement en termes de volume mais aussi de diversité de la demande.

Dans sa nouvelle configuration géographique, la ville recense actuellement 681 ressources touristiques réparties dans une structure claire et variée, incluant des zones urbaines, des villages artisanaux, des zones industrielles, des espaces fluviaux et des espaces insulaires. L’espace urbain se distingue par son patrimoine architectural, ses musées modernes, ses marchés traditionnels, sa gastronomie de rue, ses espaces créatifs et ses festivals, autant d’atouts favorisant le développement des circuits MICE, du tourisme culturel, des visites en centre-ville et du tourisme nocturne.

Les zones industrielles, les villages artisanaux et les espaces fluviaux constituent un terrain favorable au développement du tourisme industriel, tandis que les zones insulaires, grâce à leurs stations balnéaires, terrains de golf, réserves naturelles et activités de bien-être, se prêtent au développement de produits touristiques haut de gamme.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Depuis le début du troisième trimestre, de nombreuses agences de voyages ont adapté leurs stratégies et lancé de nouveaux programmes touristiques interrégionaux ciblant les marchés internationaux et domestiques les plus porteurs. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville encourage également la création de produits typiques capables de différencier son offre sur la carte du tourisme vietnamien. Parmi ceux-ci figurent notamment des circuits thématiques autour de la “Culture de la mer” ainsi que des itinéraires écotouristiques reliant le centre-ville aux zones périphériques.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville organisera prochainement plusieurs événements internationaux majeurs pour continuer à renforcer son attractivité, parmi lesquels le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025 et la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025. Ces manifestations contribuent non seulement à promouvoir l’image de la destination mais également à renforcer la coopération entre la ville et ses partenaires nationaux et étrangers dans le domaine du tourisme.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Avec une capacité d’hébergement atteignant près de 93.000 chambres, allant des hôtels de luxe aux complexes écologiques en passant par l’hébergement chez l’habitant, et disposant d’infrastructures modernes comme des centres commerciaux, des hôpitaux internationaux, des terrains de golf et des espaces de divertissement d’envergure, Hô Chi Minh-Ville est aujourd’hui en mesure d’accueillir simultanément un grand nombre de touristes. Cette nouvelle configuration contribue à asseoir la position de la ville comme l’un des pôles touristiques les plus dynamiques et compétitifs de la région et du pays.

Tân Dat/CVN