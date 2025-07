L’IA donne des ailes au tourisme à Phu Quôc

Le chiffre d’affaires total de ce secteur local est estimé à 24 .866 milliards de dôngs (+93,6%), dépassant de 5,8% l’objectif annuel.

Grâce à une croissance fulgurante, Phu Quôc ambitionne de devenir un centre national et international de services et d’écotourisme de qualité, ainsi que de tourisme maritime et insulaire.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l’importance de l’application des technologies, notamment de l’intelligence artificielle (IA), dans le développement touristique, Phan Van Manh, vice-président de l’Association du tourisme de Phu Quôc, affirme que les activités de formation ne sont pas seulement l’occasion de partager des expériences, de mettre à jour les bonnes pratiques et d’accélérer l’intégration du numérique dans les affaires, mais aussi de construire une communauté touristique locale dynamique et motivée par la cohésion et l’esprit d’apprentissage.

Selon lui, cela permet aux entreprises touristiques de se développer et créer un environnement touristique plus professionnel, plus performant et plus durable à Phu Quôc.

Concernant l’application de l’IA au secteur touristique local, Lê Công Nang, président de WonderTour et du Forum des entrepreneurs vietnamiens, a fait savoir qu’à l’heure où la technologie évolue à grande vitesse, les attentes des voyageurs en matière d’expérience et de qualité de service sont de plus en plus élevées, et la concurrence entre les destinations pour attirer les touristes est plus féroce que jamais.

Le secteur du tourisme à Phu Quôc ne peut rester en marge de la tendance de la transformation numérique.

"Les données montrent que le nombre de visiteurs internationaux à Phu Quôc augmente rapidement, mais aussi qu’il se diversifie également sur les marchés émetteurs. Pour certains marchés spécifiques où les langues sont peu courantes, les actions de promotion, d’accueil et de service peuvent rencontrer des obstacles. Aujourd’hui, les technologies d’IA permettent de créer des contenus publicitaires visuels et multilingues, facilitant ainsi l’accès des entreprises locales, dans une destination émergente comme Phu Quôc, à un marché plus large. Cette approche permet aussi de réduire considérablement les coûts en ressources humaines, publicité et promotion commerciale par rapport aux méthodes traditionnelles", explique Lê Công Nang.

Selon les experts, l’IA ouvre des perspectives inédites pour le tourisme à Phu Quôc, en aidant les entreprises à optimiser leur fonctionnement, à améliorer l’expérience client et à renforcer leur compétitivité.

En matière d’amélioration de l’expérience client, l’IA permet de proposer des itinéraires de voyage particulièrement personnalisés : suggestions d’itinéraires adaptés à l’âge ou aux préférences, assistants virtuels informant sur la météo, rappelant les horaires de déplacement ou recommandant des plats locaux. C’est précisément ce qui distingue le tourisme intelligent, où chaque visiteur se sent véritablement servi "au bon moment, de la bonne manière".

Cependant, dans le tourisme, l’humain reste au cœur de l’expérience. L’IA ne peut pas remplacer l’humain, mais contribue à l’amélioration de la qualité du service.

Lê Công Nang insiste : "L’IA ne remplace pas l’humain, elle en amplifie les capacités. La condition préalable, c’est d’avoir la bonne mentalité : bien l’utiliser et en garder le contrôle. Le secteur du tourisme à Phu Quôc ne devrait pas chercher à se transformer de manière massive et précipitée. Chaque entreprise doit d’abord bâtir une base adaptée à sa propre transition".

"Une maîtrise intelligente de l’IA permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi de mieux fidéliser la clientèle, un enjeu majeur pour tout professionnel du tourisme aujourd’hui", a t-il souligné.

Depuis le 1er juillet 2025, Phu Quôc est officiellement devenue une zone économique spéciale rattachée à la province d’An Giang, à la suite de la fusion des deux localités de Kiên Giang et d’An Giang.

Cet événement marque un tournant majeur dans le processus de développement de l’île, ouvrant de nombreuses perspectives prometteuses pour cette localité.

Ce nouveau statut permettra l’adoption de politiques innovantes, la réduction des lourdeurs administratives et une exécution plus rapide et plus transparente des projets.

Les mécanismes et politiques spécifiques mis en place pour favoriser le développement de la zone spéciale constituent des fondations solides.

Quant à l’organisation prochaine de l’APEC, elle jouera le rôle de tremplin sur la scène internationale, propulsant Phu Quôc comme une destination stratégique du tourisme, de l’événementiel et de l’économie mondiale, un symbole éclatant du Vietnam en voie d’intégration globale.

NDEL/VNA/CVN