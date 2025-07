Khanh Hoa

La cascade de Ta Gu et le village de Hon Dung redéfinissent le tourisme durable

La cascade de Ta Gu et le village de Hon Dung, dans la commune de Khanh Son, dans la province de Khanh Hoa (Centre) émergent comme des destinations incontournables pour le tourisme durable, alliant une nature époustouflante aux traditions culturelles raglai vibrantes, selon le magazine de voyage international Travel and Tour World.

Photo : CTV/CVN

Nichée au cœur de la commune de Khanh Son, dans la province de Khanh Hoa, la cascade de Ta Gu est une merveille naturelle impressionnante, attirant les visiteurs avec ses chutes d'eau de plus de 40 mètres de haut. Nichée dans une forêt luxuriante et intacte, la cascade offre toute l'année des eaux fraîches et cristallines, offrant une expérience rafraîchissante aux amoureux de la nature, écrit-il dans un article paru le 24 juillet.

Que ce soit pour se baigner dans le ruisseau, pique-niquer sur ses rives ou simplement se détendre dans la sérénité de la forêt, la cascade de Ta Gu offre une escapade idyllique.

À proximité, le village de Hon Dung abrite le peuple Raglai et offre un aperçu fascinant de son patrimoine culturel unique, avec ses maisons longues, ses gongs, ses lithophones et son chapi (un instrument de musique traditionnel), ses cérémonies traditionnelles et ses spécialités locales telles que le riz en tube de bambou et le poulet grillé, a-t-il poursuivi.

Le magazine de voyage confirme que le mélange de culture indigène et de nature a fait de Hon Dung une destination prisée des touristes, qui combinent souvent visites du village, des vergers et l’expérience régénérante d’une baignade dans les eaux de la cascade de Ta Gu.

Les autorités locales ont donc pris des initiatives pour promouvoir des pratiques agricoles durables, en fournissant un soutien technique et des formations aux agriculteurs, et en contribuant à la création de zones de production sûres. Ces efforts s'inscrivent dans une initiative plus large visant à développer des modèles agricoles respectueux de l'environnement et à encourager le tourisme durable, selon Travel and Tour World.

La transformation économique de Khanh Son prend progressivement forme. Les entreprises locales proposent avec succès des circuits en petits groupes reliant des destinations clés, comme les vergers, le village culturel Hon Dung et la cascade Ta Gu. Ces circuits offrent aux visiteurs une expérience authentique et durable, alliant nature, culture et gastronomie locale. La région connaît également un développement important de maisons d’hôtes et d’espaces culturels construits avec des matériaux écologiques, minimisant ainsi l’utilisation de plastiques à usage unique.

Photo : CTV/CVN

Les spécialités locales, comme le durian, le mangoustan, l'alcool de riz et le poulet grillé en tube de bambou, sont de plus en plus commercialisées sous des marques distinctes, offrant ainsi des revenus supplémentaires à la communauté. Ces produits sont vendus sur place et sur les marchés locaux, contribuant ainsi au développement touristique durable de la région.

Le développement de la cascade de Ta Gu et du village de Hon Dung en une destination touristique durable témoigne de l’engagement de la région à préserver sa beauté naturelle tout en offrant des opportunités économiques aux populations locales. Ce modèle d’écotourisme, ancré dans la préservation culturelle et la gestion responsable de l’environnement, offre un modèle pour le développement touristique futur de la région, conclut l’article.

VNA/CVN