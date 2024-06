Le Vietnam figure parmi les 20 destinations les plus appréciées d’Asie

Le Vietnam s’est classé 13 e dans la liste des 20 destinations les plus appréciées d’Asie grâce à ses prix abordables, la convivialité de sa population, sa cuisine délicieuse et son taux élevé d’acceptation des visas, selon le site financier américain Insider Monkey.

Photo : VNA/CVN

Chaque pays offre une expérience unique. Cependant, il y a certains pays que vous aimez, que ce soit à cause de leur architecture, de leurs paysages, de leur culture et de leur cuisine, ou à cause des expériences que vous vivez avec les habitants de ces pays. Bien souvent, les opportunités économiques qui s’y offrent sont également un facteur déterminant, a-t-il écrit.

Ce classement se base sur divers paramètres, notamment le respect, la convivialité, la diversité, la démocratie et le nombre de touristes étrangers. Tous ces facteurs se combinent pour avoir un impact durable sur la perception de ces pays.

"Le Vietnam attire des visiteurs du monde entier pour plusieurs raisons. Il est abordable, offre des paysages incroyables et propose certains des aliments les plus étonnants que vous n’ayez jamais mangés ", indique Insider Monkey.

Photo : VNA/CVN

"En plus de cela, le pays est très accueillant et amical envers les étrangers et a un taux d’acceptation de visa élevé. Le Vietnam a accueilli plus de 12,6 millions de touristes l’année dernière, soit trois fois plus qu’en 2022", ajoue-t-il.

Depuis août de l’année dernière, le Vietnam a commencé à accorder des visas de trois mois aux citoyens de tous les pays et territoires, tout en prolongeant les séjours sans visa à 45 jours pour les principales économies, notamment plusieurs pays européens, le Japon et la République de Corée.

VNA/CVN