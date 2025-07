Réforme administrative : le gouvernement assure un versement rapide et complet des indemnités de départ

Le ministère des Finances a activement mis en œuvre cette réglementation, notamment en publiant plusieurs circulaires qui fournissent des instructions détaillées sur la budgétisation, la gestion et le décaissement des fonds liés à cette politique, a déclaré Duong Tiên Dung, directeur adjoint du Département du budget de l'État, lors d'une conférence de presse le 2 juillet.

Ces circulaires précisent les bénéficiaires éligibles, les sources de financement ainsi que les protocoles de gestion, afin de garantir la transparence, la rapidité et la conformité aux cadres légaux. Le ministère des Finances a également publié des directives invitant les ministères et les collectivités locales à coordonner la mise en œuvre tout en assurant des paiements complets et rapides, sans retard dû à des causes objectives ou subjectives.

Les agences locales sont tenues d'utiliser leurs fonds de réforme salariale pour financer ces prestations. En cas d'insuffisance budgétaire locale, le ministère des Finances saisira le gouvernement pour obtenir un financement complémentaire issu du budget central.

À ce jour, le ministère a proposé une allocation totale de 61.460 milliards de dôngs (soit 2,3 milliards de dollars) provenant du budget central pour soutenir la mise en œuvre de la réforme. Ce montant comprend 52.300 milliards de dôngs pour 31 ministères et agences centrales, ainsi que 9.150 milliards de dôngs pour 22 localités.

Selon les données du Trésor public, environ 29.800 milliards de dôngs ont été déboursés au 30 juin, dont 7.600 milliards pour le personnel des agences centrales et 22.200 milliards pour celui des agences locales. Le nombre de bénéficiaires et les montants versés sont régulièrement mis à jour en fonction des décisions officielles, des départs à la retraite et des fonds disponibles.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a affirmé que les fonds nécessaires étaient disponibles pour assurer la pleine mise en œuvre de cette politique. Les agences concernées sont responsables du versement ponctuel des indemnités aux bénéficiaires.

VNA/CVN