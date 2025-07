Société

Hô Chi Minh-Ville après fusion : fluidité et efficacité dès les premières heures

Le 1 er juillet 2025 à 08h00, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville, issue de la fusion avec les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong, démarre officiellement ses activités pour assurer un service public fluide dans ses 168 communes et zones spéciales.

Dans les 168 communes, quartiers et zones spéciales, les agents publics se sont immédiatement mis à l’œuvre, assurant une continuité de service fluide et efficace. De nombreux citoyens se sont rendus tôt aux centres administratifs pour effectuer des démarches, marquant ce jour inaugural d’une empreinte historique.

Un démarrage réussi

Lors de la cérémonie de lancement, Nguyên Văn Nên, secrétaire du Comité du Parti de la ville, a affirmé la volonté de faire fonctionner efficacement l’ensemble du système politique local dès les premières heures. Il a souligné que la véritable mesure du succès d'une réforme réside dans la qualité de vie et la satisfaction des citoyens.

Cette vision s’est concrétisée sur le terrain, portée par l’enthousiasme des agents publics engagés dans cette nouvelle ère administrative. Au quartier Gia Dinh, Mme Hoàng Lê Thao Loan s’est présentée dès l’ouverture pour déposer sa déclaration de travaux : "J’ai été la première à franchir la porte du service administratif ce matin. Les procédures ont été rapides, les fonctionnaires très attentionnés."

Au Centre administratif de Gia Đinh, des dizaines de dossiers liés au foncier et aux activités commerciales ont été traités dès les premières heures. Désormais transférées au niveau communal, ces procédures ont été menées avec professionnalisme. Lê Hoàng Tân, agent à Gia Đinh, déclare : "L’ambiance est dynamique, les citoyens sont nombreux, mais nous sommes bien préparés. Même avec une charge de travail plus importante, nous sommes déterminés à servir efficacement."

Selon Vo Van Si, directeur adjoint du centre, cette bonne mise en route est le fruit de semaines de préparation, avec modernisation des équipements, formations ciblées et essais techniques permettant une transition fluide.

Accueil chaleureux et efficacité reconnue

Au quartier Vung Tàu, récemment intégré à Hô Chi Minh-Ville, l’accueil a également été salué. Ta Quang Luyên, venu déposer un dossier foncier, confie : "J’appréhendais des complications dues au changement administratif. Mais au contraire, j’ai été pris en charge rapidement. Cela me rassure sur l’avenir."

À Côn Đao, zone spéciale désormais rattachée à la ville, la population a également répondu présente. Selon Phan Trong Hiên, président du comité populaire de Côn Dao, les équipements ont été renforcés et la vitesse d’Internet triplée, garantissant un fonctionnement optimal. "Nos agents sont déjà familiers du système à deux niveaux, ce qui facilite sa mise en œuvre."

Nguyên Hoàng Phương, résident, témoigne : "Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la gentillesse des agents. Même pour des démarches nouvelles, tout m’a été expliqué clairement, avec le sourire."

Nouvel élan, nouvelles responsabilités

Au quartier Linh Xuân, les fonctionnaires ont entamé leur mission avec énergie. Hô Đinh Chinh, directeur adjoint du centre administratif, indique que tout a été anticipé : "Matériel, personnel, procédures… tout est prêt. Nous pouvons servir efficacement une population nombreuse."

Même constat au quartier Binh Hung. Avec près de 184.000 habitants, cette commune élargie a dû renforcer ses effectifs. Mme Kim Anh, vice-présidente chargée des affaires sociales, affirme sa mobilisation : "Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Je veux être un exemple dans l’accompagnement des familles vulnérables, la mise en œuvre des politiques sociales et la promotion d’une société solidaire et moderne."

Un dispositif bien rodé dans l’ex-Bình Duong

À Di An, anciennement rattaché à Bình Dương, l’ambiance était studieuse dès l’ouverture. Les services d’accueil ont fonctionné sans interruption. Trân Thị Thanh Thuy, présidente du Comité populaire du quartier, assure que tout a été revu en amont : "Le personnel est complet, les procédures révisées. Malgré quelques ajustements techniques, nous sommes prêts. Le citoyen ne doit pas pâtir des changements organisationnels."

Du côté des agents, l’engagement est également fort. Trân Thi Hông Nhung, chargée des dossiers intercommunaux, note : "Bien que certaines procédures aient évolué, nous avons été bien formés. Ce matin, nous sommes arrivés plus tôt pour tout vérifier."

Ce premier jour marque ainsi un tournant réussi vers une administration moderne, proche des citoyens, et prête à relever les défis d’une mégapole unifiée.

Texte et photos : Quang Châu/CVN