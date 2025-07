Hô Chi Minh-Ville : mise en service du tunnel HC1-01

Long de 455 m pour une largeur de 20 m, le tunnel comporte quatre voies de circulation automobile, deux dans chaque sens. Il est divisé en 19 segments, dont 4 segments couverts totalisant 80 m et 15 segments ouverts sur 375 m.

L’ouvrage est équipé de systèmes d’éclairage, de signalisation, de lutte contre l’incendie ainsi que de pompes de drainage pour prévenir les inondations. Son coût s’élève à environ 342 milliards de dôngs. Situé sur l’axe Mai Chi Tho, entre la rue D1 et l’entrée du tunnel HC1-02, il est réservé aux voitures et camions. Pour des raisons de sécurité, les deux-roues et les poids lourds en sont exclus.

La mise en service du tunnel permet de réduire sensiblement les embouteillages au carrefour d’An Phú, un point névralgique qui connecte plusieurs axes stratégiques : l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, l’avenue Mai Chi Tho, ainsi que les rues Dông Van Công et Nguyên Thi Dinh. Désormais, les véhicules venant du centre-ville peuvent rejoindre directement l’autoroute sans être arrêtés par les feux tricolores à l’intersection Mai Chi Tho - Dông Van Công. Le tunnel libère également l’espace nécessaire à la poursuite de la construction des rampes N3 et N4, qui seront connectées au pont Giông Ông Tô, déjà achevé.

Le comité de gestion s’engage à accélérer l’exécution des ouvrages restants - tunnels HC1-02, rampes N1.1, N1.3, N2, etc. - afin de mettre en service l’ensemble du projet d’ici 2025.

Lancé fin 2022, le projet d’échangeur d’An Phú représente un investissement total de plus de 3.400 milliards de dôngs. Il prévoit un échangeur à trois niveaux : un tunnel souterrain, un carrefour au niveau du sol, et plusieurs ponts aériens. À terme, cette infrastructure contribuera à résorber l’un des principaux points de congestion de Hô Chi Minh-Ville, renforcera la connectivité régionale et soutiendra le développement socio-économique de la ville de Thu Duc ainsi que de la métropole dans son ensemble.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de modernisation des infrastructures urbaines, en phase avec la vision d’une ville intelligente et d’un pôle logistique majeur du Sud du Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN