La canicule fera son retour en force dans le Nord

>> Une forte canicule sévit dans le Nord du Vietnam

>> Hanoï : entreprises et particuliers font des économies d'électricité en été

>> De fortes pluies s’abattent sur le Nord, une vague de chaleur touche le Centre

>> Le Nord et le Centre tirent la langue sous une chaleur torride

Photo : VNA/CVN

Le Nord connaît une période de pluie prolongée, apportant un temps plus frais et plus agréable. Ces derniers jours, de nombreuses localités ont connu des pluies modérées à fortes, provoquant une montée des eaux et des inondations dans plusieurs zones.

Ce climat agréable devrait perdurer quelques jours encore avant qu’une nouvelle vague de chaleur ne frappe le Nord à partir du 8 juillet.

À Hanoi, les températures ressenties les 8 et 9 juillet pourraient atteindre ou dépasser 40°C. Les provinces voisines devraient également connaître une hausse similaire des températures, avec des maximales supérieures de 1 à 2°C à la moyenne de Hanoï.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, cet été au Vietnam, en particulier dans les régions du Nord et du Centre, devrait connaître de multiples vagues de chaleur intenses, avec des températures comprises entre 40 et 42°C.

Bien que la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur devraient se situer autour de la moyenne à long terme, le risque d’épisodes de chaleur prolongés et extrêmes reste élevé en raison du changement climatique mondial.

Les experts en météorologie conseillent aux résidents et aux autorités locales de suivre de près les prévisions météorologiques et de mettre en œuvre de manière proactive des mesures de prévention de la chaleur afin de minimiser les impacts sur la santé, la vie quotidienne et les activités économiques.

VNA/CVN