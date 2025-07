Santé

Hô Chi Minh-Ville : un nouveau système de santé au service de plus de 14 millions d’habitants

À partir du 1er juillet 2025, à la suite de la fusion administrative entre Hô Chi Minh-Ville, Bà Rịa-Vũng Tàu et Bình Dương, un nouveau paysage sanitaire se dessine dans la plus grande agglomération du pays. Le secteur de la santé de la "nouvelle Hô Chi Minh-Ville" regroupera deux départements principaux et 124 établissements publics, dont 32 hôpitaux généraux, 28 hôpitaux spécialisés, 11 centres de prévention, 15 centres de protection sociale et 38 centres médicaux régionaux. Au total, le territoire comptera 162 hôpitaux, dont 12 relevant du ministère de la Santé, 32 établissements publics et 90 établissements privés.

À cela s’ajouteront près de 9.886 cabinets médicaux spécialisés, 351 cabinets de médecine générale et plus de 15.600 officines pharmaceutiques, témoignant de la forte demande en soins dans une ville en pleine expansion.

Les 443 postes médicaux de quartier continueront à fonctionner normalement durant les 60 jours suivant la fusion, avant d’être progressivement réorganisés en 168 nouveaux postes correspondant aux nouvelles circonscriptions administratives, accompagnés de 296 points de soins locaux. Conformément aux directives du ministère de la Santé, la ville prévoit de renforcer les ressources humaines de première ligne, en envoyant notamment davantage de médecins dans les quartiers nouvellement intégrés. Ces structures seront également habilitées à signer des conventions avec la Sécurité sociale, facilitant ainsi l’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

Parallèlement, les 38 centres médicaux de district seront transformés en centres médicaux régionaux, chargés de superviser les postes de santé de proximité. Les quatre centres actuellement dotés de lits d’hospitalisation (arrondissements 3, 5, 10 et district de Cân Gio) seront convertis en centres ambulatoires, tandis que leurs infrastructures hospitalières seront réaffectées en fonction des besoins spécifiques de chaque secteur. Le réseau des urgences 115, aujourd’hui constitué d’un centre principal et de 45 antennes satellites, sera élargi afin de couvrir efficacement l’ensemble du nouveau territoire.

Le système de protection sociale s’étoffera également, avec 110 centres recensés, dont 15 publics et 95 privés. Une réforme structurelle est en cours pour rationaliser les entités aux fonctions similaires - comme les centres de contrôle des maladies, d’expertise médicale et médico-légale - dans un souci de simplification administrative et d’amélioration de l’efficacité.

Face à cette réorganisation de grande ampleur, le Service municipal de la Santé devra relever plusieurs défis : adapter les structures existantes, optimiser la gestion des ressources humaines, et garantir une répartition équitable de l’accès aux soins sur un territoire élargi. Pour ce faire, les autorités comptent accélérer la transition numérique, renforcer l’interconnexion entre les établissements et instaurer un modèle de gouvernance souple, unifié et moderne.

L’objectif ultime : bâtir un système de santé capable de répondre aux besoins croissants, diversifiés et exigeants des plus de 14 millions de citoyens de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN