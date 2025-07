Doveco et Tetra Pak innovent dans les conserves en carton au Vietnam

>> Le PM au Festival des fruits et des produits OCOP à Son La

>> Plus de 400 stands participent au 26e Salon international de l’alimentation et des boissons

>> Ouverture de deux salons internationaux de ProPak Vietnam 2025 et de DrinkTech Vietnam 2025

Photo : VNA/CVN

Cet événement marque une avancée majeure dans l’application des technologies modernes à la transformation agroalimentaire en profondeur, contribuant à accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens dans une optique durable et tournée vers l’intégration internationale.

Cette chaîne utilise une technologie de stérilisation à grande vitesse permettant de prolonger la durée de conservation des aliments sans ajout de conservateurs ni recours à la réfrigération, tout en préservant les saveurs, la texture et les nutriments. Avec une capacité de 6. 000 boîtes par heure, cette installation permet d’optimiser les coûts de production, de réduire les déchets et de répondre à la demande croissante pour des produits pratiques, sûrs et respectueux de l’environnement.

S’exprimant lors de la cérémonie, Dinh Cao Khuê, président du conseil d’administration de Doveco, a souligné que cet événement ne marque pas seulement l’inauguration d’une nouvelle chaîne de production, mais incarne une vision d’intégration, d’innovation et de développement responsable.

Photo : VNA/CVN

La technologie Tetra Recart® rehaussera la qualité, les volumes et la notoriété de Doveco, tout en garantissant un débouché stable pour les produits agricoles de Son La et de l’ensemble du Nord-Ouest.

Pour sa part, Adolfo Orive, directeur général de Tetra Pak au niveau mondial, a déclaré que Tetra Recart® n’est pas seulement une technologie d’emballage, mais le fruit d’une vision commune fondée sur l’innovation, la coopération et l’engagement en faveur du développement durable. Cette solution aide les entreprises à accroître leur efficacité, à élargir leurs marchés et à mieux répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus exigeants.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Thanh Nam, a qualifié ce projet d’étape stratégique pour le développement des cultures fruitières et de l’industrie de transformation en profondeur. Il a annoncé que le ministère collaborerait avec Doveco pour développer 50.000 ha de zones de matières premières de haute qualité à Son La, dans le but de soutenir les entreprises et d’améliorer les revenus des agriculteurs.

VNA/CVN