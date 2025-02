Diverses excursions attendues au Festival du café de Buôn Ma Thuôt

Photo : CTV/CVN

Les excursions touristiques proposées comprennent notamment “Le circuit du café”, "Le circuit du patrimoine”, ainsi que des circuits d’écotourisme, de tourisme culturel, d’aventure et d’expériences de tourisme communautaire dans plusieurs villages traditionnels.

Nouveauté cette année : des circuits de découverte du patrimoine mettant en valeur les 46 sites historiques et culturels reconnus de la localité, selon la directrice adjointe du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Thuy Phuong Hiêu.

La province a imprimé 3.000 manuels "Itinéraire touristique" contenant de nombreuses informations utiles : Brève introduction sur le festival ; Horaires et lieu des activités dans le cadre du Festival ; hébergement touristique; liste des attractions touristiques; quelques endroits pour manger et faire du shopping ; ligne d'assistance; 34 programmes de tournées.

Une version QR code est également disponible pour un accès numérique facile. De plus, les prix de tous les circuits et de 277 établissements d'hébergement ont été publiés pour garantir la transparence.

Avec plus de 5.500 chambres et 13.000 lits disponibles dans toute la province, Dak Lak est prêt à accueillir les visiteurs. En cas de forte demande, des possibilités d'hébergement supplémentaires telles que des familles d'accueil et des résidences universitaires seront utilisées.

Les cultivateurs honorés

Placée sous le thème "Buôn Ma Thuôt - Destination mondiale du café", cette manifestation vise à honorer les cultivateurs, transformateurs et commerçants de café, tout en promouvant la marque du café vietnamien et en encourageant le développement d’une production durable et de haute qualité.

Après huit éditions, le festival conserve ses principales activités, mais cette année, une nouveauté majeure est l'invitation du groupe Trung Nguyên à organiser la cérémonie d'ouverture. Trung Nguyên est un leader dans l'industrie du café, tant au Vietnam qu'à l'international.

À cette occasion, la province de Dak Lak lancera également la construction d’une usine de café de Trung Nguyên, le plus grand investissement de ce groupe dans la province à ce jour, avec un capital total de près de 1.000 milliards de dôngs. Il s'agira de la plus grande usine de transformation du café en Asie du Sud-Est.

En 2024, les exportations de café du Vietnam ont atteint 5,4 milliards de dollars, un chiffre record. Le café figure parmi les dix principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam. La province de Dak Lak a contribué pour 1,7 milliard de dollars aux exportations en 2024, dont 1,2 milliard uniquement pour le café.

Pour cette 9ᵉ édition, le Comité d'organisation du Festival a choisi H’Hen Niê, Miss univers Vietnam 2017 et Top 5 Miss Univers 2018, ainsi que Dinh Thi Hoa, Miss ambassadrice du tourisme Vietnam 2024, en tant qu’ambassadrices officielles de la communication du festival.

VNA/CVN