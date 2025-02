Exportation de coques de café vietnamiennes vers la République de Corée

L'expédition comprenait 500 kg de coques de café, évaluées à près d'un million de dongs (40 dollars) par kg. Cet événement a marqué une étape importante dans la stratégie de Simexco Daklak visant à développer des produits de café de spécialité, ouvrant de nouvelles opportunités pour l'industrie vietnamienne du café de se développer à l'échelle mondiale.

Le directeur général de Simexco Daklak, Thai Anh Tuân, a déclaré que le café de spécialité est connu non seulement pour la grande valeur des grains de café vert, mais aussi pour le potentiel important d'autres parties de la cerise de café, en particulier la coque.

Auparavant, la coque de café était jetée. Mais maintenant, elle est entièrement utilisée par Simexco Daklak pour créer une coque de café Cascara de haute valeur. Les coques de café soigneusement traitées peuvent être utilisées pour produire du thé Cascara, une boisson délicieuse et nutritive de plus en plus populaire dans le monde entier.

La valeur des coques de café Cascara réside non seulement dans sa saveur distinctive, mais aussi dans ses bienfaits pour la santé, notamment ses effets antioxydants, son soutien digestif et son renforcement immunitaire, a déclaré Thai Anh Tuân. De plus, les produits fabriqués à partir de coques de café Cascara sont un choix approprié pour les personnes sensibles à la caféine, à la recherche d'une source d'énergie plus positive.

L'expédition de coques de café Cascara vers la République de Corée, l'un des plus grands marchés consommateurs de café en Asie, ouvrira de nombreuses opportunités pour la coopération et le développement à long terme de Simexco Daklak, tout en améliorant la valeur du café vietnamien sur le marché international, a-t-il noté.

