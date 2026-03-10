Réduction à 0% des droits de douane à l'importation sur certains produits pétroliers

Le gouvernement a publié le 9 mars le décret N°72/2026 ajustant les taux préférentiels de droits de douane à l'importation sur plusieurs produits pétroliers et matières premières utilisées dans leur production. Ce décret vise à aider les entreprises à sécuriser leurs approvisionnements et à stabiliser le marché intérieur des carburants.

Photo : VNA/CVN

La montée des tensions au Moyen-Orient, notamment le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, a fortement affecté le marché mondial de l'énergie, en particulier le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour le transport du pétrole brut de la région. Les perturbations sur cette route ont un impact direct sur l'Asie, fortement dépendante des approvisionnements en pétrole brut du Moyen-Orient.

Face à cette situation, le décret modifie les taux préférentiels de droits de douane à l'importation pour certains produits pétroliers et intrants listés à l'annexe II du système de classification fiscale en vigueur.

Plus précisément, le droit de douane préférentiel à l'importation sur l'essence sans plomb est ramené de 10% à zéro. Les droits d'importation sur les composants de mélange de l'essence, tels que le naphta et le reformate (code SH 2710.12.80), sont également réduits à 0%.

Certains composants utilisés dans sa production, tels que le naphta et le reformate ; de 7% à 0% pour le diesel, le fioul, le carburant aviation et le kérosène ; et de 3% ou 2% à 0% pour plusieurs matières premières pétrochimiques.

En outre, certaines matières premières pétrochimiques telles que le xylène, le condensat et le p-xylène voient leurs droits d’importation passer de 3% à 0%, tandis que d’autres hydrocarbures cycliques sont réduits de 2% à 0%.

Ce décret entre en vigueur le 9 mars 2026 et restera applicable jusqu’au 30 avril 2026. Après cette période, les taux préférentiels de droits d'importation pour les produits pétroliers et les matières premières énumérés reviendront aux dispositions du décret N°26/2023 du 31 mai 2023, à moins que le ministère de l'Industrie et du Commerce ne propose de prolonger la validité du nouveau décret pour des raisons urgentes liées au développement économique et social ou à la stabilisation du marché des carburants.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le 7 mars, les prix de détail des carburants au Vietnam ont fortement augmenté. Les prix à la pompe ont été ajustés à la hausse. Le prix de l’essence E5RON92 a été plafonné à 25.226 dôngs le litre et celui du RON95-III à 27.047 dôngs le litre, soit une hausse respective de 3.777 dôngs et 4.707 dôngs. Le prix du diesel a atteint 30.239 dôngs le litre, tandis que celui du kérosène s’est établi à 35.091 dôngs le litre, soit une augmentation respective de 7.207 dôngs et 8.490 dôngs. Dans plusieurs villes et provinces, les activités de vente se déroulent normalement. À Hanoï, après une hausse soudaine de la demande (+50%) entre le 4 et le 8 mars, la situation s’est stabilisée.

À Hô Chi Minh-Ville, le marché reste calme.

Depuis le début de 2026, le marché vietnamien a connu 11 ajustements des prix des carburants, dont 7 hausses et 4 baisses pour l’essence.

VNA/CVN