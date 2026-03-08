Le Premier ministre visite un modèle de culture de macadamia à Diên Biên

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Diên Biên (Nord), le matin du 8 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité un modèle de culture de macadamia au village de Huôi Tao B, commune de Pu Nhi.

Le projet de culture de macadamia de haute technologie dans la commune de Pu Nhi est investi par la société par actions HD Kinh Bac, avec une superficie totale de 761,7 ha. Le projet a commencé en 2021. À ce jour, 470 ha ont été plantés, dont 450 ha exploités directement par l’entreprise et 20 ha développés par 27 foyers appartenant aux ethnies Thai et Mong.

Selon les prévisions, les macadamia devraient donner leurs premières récoltes en 2027. À la dixième année, la production devrait atteindre environ 10 kg par arbre, générant un revenu d’environ plus de 80 millions de dôngs par hectare.

Le projet crée des emplois réguliers et saisonniers pour des centaines de travailleurs locaux.

En visitant la zone de culture de macadamia dans la commune de Pu Nhi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales de bien réaliser la planification ; d’éviter les cultures fragmentées et de privilégier les liens avec le marché ; de mettre l’accent sur l’application et le transfert des sciences et technologies, l’amélioration de la qualité et de la productivité des cultures, la transformation des produits, ainsi que la construction de marques et de modèles de produits.

Il a notamment souligné la nécessité de mettre en place des modèles de coopération entre les entreprises et les habitants ou de créer des coopératives appropriées. Ainsi, les entreprises fourniraient les plants et les engrais, les banques soutiendraient les crédits, tandis que les organisations scientifiques et techniques apporteraient un appui technique, afin de transformer les montagnes et forêts majestueuses du Nord-Ouest en richesses matérielles.

En remettant des cadeaux et en saluant les foyers exemplaires dans la production de macadamia et le développement de l’économie familiale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les habitants à rechercher d’autres cultures et élevages adaptés pour développer des systèmes d’interculture, optimiser l’utilisation des terres, se regrouper et coopérer avec les entreprises afin de produire et s’enrichir sur leur terre natale.

