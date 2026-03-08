Un projet de restauration valorise le site historique de Him Lam à Diên Biên

Dans le cadre de son programme de travail dans la province de Diên Biên, le matin du 8 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’inauguration de la 2 e phase du projet d’investissement pour la conservation et la restauration du site historique de Him Lam (zone centrale du centre de résistance de Him Lam), situé dans le quartier de Diên Biên Phu, province de Diên Biên.

Him Lam était l’un des centres de résistance les plus puissants situés au nord-est du camp retranché de Diên Biên Phu construit par les forces coloniales françaises. Les troupes françaises y avaient installé un système de défense solide et interconnecté, doté d’une forte puissance de feu. Him Lam était considéré comme la "porte d’acier" protégeant le camp retranché de Diên Biên Phu.

Le centre de résistance de Him Lam fut choisi par le commandement du front vietnamien comme objectif pour ouvrir la campagne de Diên Biên Phu. Le 13 mars 1954, les forces vietnamiennes lancèrent l’assaut et prirent le contrôle de Him Lam, marquant le début de la Victoire de Diên Biên Phu.

Le site historique de Him Lam est situé à environ 3 km au nord-est du centre de la province de Diên Biên et couvre une superficie totale d’environ 137.000 m². Le projet d’investissement pour la conservation et la restauration de la zone centrale du centre de résistance de Him Lam a été lancé à la fin du mois de juin 2025, avec un investissement total de 91 milliards de dôngs. Le projet comprend deux principaux ouvrages : un bas-relief monumental ; une maison d’offrandes d’encens de forme hexagonale ainsi que des infrastructures auxiliaires.

Le bas-relief constitue le point central du site. Il reconstitue l’atmosphère héroïque du combat marquant l’ouverture de la campagne de Diên Biên Phu - l’attaque du centre de résistance de Him Lam le 13 mars 1954. L’ouvrage couvre une superficie totale de 460 m², mesure 45 m de long et atteint 8,9 m de hauteur (socle compris jusqu’au point le plus élevé), et est réalisé en pierre naturelle.

Le projet est financé grâce à la mobilisation de ressources sociales, afin de rendre hommage aux combattants de Diên Biên et aux martyrs qui se sont sacrifiés pour la Victoire historique de Diên Biên Phu, tout en contribuant à l’éducation patriotique des générations actuelles et futures.

