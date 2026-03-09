Le Vietnam se classe 8e en Asie en termes d’environnement d’affaires pour les innovateurs

Selon l'Indice de l'environnement d'affaires pour les innovateurs 2026 (Innovators Business Environment Index - IBEI) récemment annoncé par StartupBlink, le Vietnam obtient 57,133 points, se classant à la 52 e place mondiale et à la 8 e place en Asie.

Dans la région de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam occupe la troisième place, derrière Singapour (2e au niveau mondial) et la Malaisie (48e), devant l'Indonésie (53e) et la Thaïlande (56e).

Siégé à Singapour, StartupBlink est une plateforme de recherche mondiale sur les écosystèmes de startups, fournissant des données et des analyses sur l'économie de l'innovation afin de conseiller et soutenir les décideurs dans le développement de leurs efforts d'innovation. Une fois par an, StartupBlink publie aussi le rapport le plus complet au monde sur l'Indice des écosystèmes de startups (Global Startup Ecosystem Index - GSEI), classant les écosystèmes de startups de 1.000 villes et 100 pays. Cet indice est utilisé par de nombreux gouvernements et médias comme référence de données.

Contrairement au GSEI, l'IBEI se concentre sur l'évaluation des conditions de base au sein d'une économie, y compris les impôts, les infrastructures numériques, les finances, la facilité dans le fonctionnement d’une entreprise ainsi que les cadres réglementaires liés aux affaires d'innovation.

Cet indice repose sur trois piliers que sont la facilité dans le fonctionnement d’une entreprise, les priorités offertes aux entreprises et le niveau de perception du marché. Parmi ceux-ci, le pilier des priorités obtient un score de 67 points, classant le Vietnam à la 21e position mondiale. Les deux autres piliers se situent entre la 70e et la 80e position au niveau mondial.

Selon l'évaluation de StartupBlink, le Vietnam "fait partie des pays ayant l'environnement des affaires le plus favorable de la région". Le Vietnam se classe 7e au niveau mondial pour son mécanisme de "récompenses et sanctions" dans les politiques, à égalité avec l’Inde et l’Azerbaïdjan. De plus, le coût de la vie et la taille du marché du Vietnam figurent tous deux parmi les 25% les plus élevés du classement.

StartupBlink indique que le Vietnam "a un environnement des affaires avec des conditions fiscales favorables, un avantage en termes de structure des coûts, ainsi qu'une position assez forte dans la région". Selon StartupBlink, les politiques prioritaires fiscales en phase initiale permettent aux nouvelles entreprises d'avoir plus de marge de manœuvre, tandis que les politiques encourageant le réinvestissement aident les entreprises à se développer. De plus, cela crée un environnement favorable pour les fondateurs d'entreprises, leur permettant de s'engager à long terme et de faire des prévisions pour leurs projets à long terme.

StartupBlink souligne également les efforts du Vietnam pour continuer à améliorer les régulations liées à la science, à la technologie et à l'innovation, notamment en clarifiant la manière de gérer les activités de recherche, de transfert de technologie et l'application commerciale des propriétés intellectuelles issues des laboratoires.

