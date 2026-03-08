Don de sang

Environ 5.000 personnes inscrites au programme "Dimanche Rouge" à Hô Chi Minh-Ville

Dans la matinée du 8 mars, environ 5.000 personnes, dont des étudiants de différentes universités et des membres de l’Union de la jeunesse à Hô Chi Minh-Ville, ont participé à la 18ᵉ édition du programme de don de sang volontaire "Dimanche Rouge".

L’événement est organisé par le journal Tiên Phong (Avant-garde), en coordination avec le Comité directeur pour la mobilisation du don de sang volontaire, l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, l’Hôpital militaire 175 et l’Université Van Hiên.

Cette année, le programme est organisé à grande échelle pour célébrer plusieurs événements majeurs du pays, notamment les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que le 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Le programme continue de diffuser le message humaniste "Donner du sang pour sauver des vies – votre vie et la mienne", appelant la communauté à contribuer à garantir des réserves sanguines suffisantes pour le traitement des patients, notamment au début de l’année lorsque la demande reste élevée dans les établissements médicaux.

Selon Phùng Công Suong, rédacteur en chef du journal Tiên Phong et chef du comité d’organisation, "Dimanche Rouge" vise à mobiliser des ressources sanguines pour sauver des vies et à promouvoir le développement du mouvement de don de sang volontaire à l’échelle nationale.

Dans le cadre du programme, les organisateurs ont honoré plusieurs collectifs et individus exemplaires dans le mouvement de don de sang volontaire, attribué 100 bourses à des étudiants ayant donné leur sang à de multiples reprises et offert 20 ordinateurs aux associations d’étudiants de différentes universités de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le secteur de la santé, en 2025, le pays a collecté près de 1,75 million d’unités de sang, dont 98% provenant de donneurs volontaires. Lancé en 2009 par le journal Tiên Phong, "Dimanche Rouge" est devenu, au fil des 18 éditions, un grand festival national du don de sang volontaire, contribuant à réduire la pénurie de sang pour les traitements et à promouvoir le don régulier dans la communauté.

