Proposition de réduire à 0% les droits d’importation sur les carburants

Le ministère vietnamien des Finances a soumis au ministère de la Justice un projet de décret visant à modifier les taux du tarif préférentiel d’importation (MFN) appliqués à certains produits pétroliers.

Selon ce projet, le gouvernement envisage de ramener à 0% les droits d’importation sur l’essence et plusieurs matières premières servant à sa production. Cette mesure vise à stabiliser l’approvisionnement intérieur et à garantir la sécurité énergétique nationale dans un contexte international marqué par de fortes tensions.

Le ministère des Finances a souligné que les conflits au Moyen-Orient, notamment les tensions impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, continuent de perturber les marchés énergétiques mondiaux. La fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transitent environ 20 millions de barils de pétrole brut par jour, a provoqué des difficultés d’approvisionnement pour plusieurs raffineries en Asie, entraînant une hausse des prix et un risque de pénurie.

Bien que le Vietnam importe actuellement la majorité de ses carburants depuis les pays de l’ASEAN et la République de Corée avec un tarif de 0% dans le cadre des accords de libre-échange, ces sources pourraient devenir moins accessibles dans certaines circonstances. La réduction du tarif MFN à 0% permettrait ainsi de diversifier les fournisseurs et de sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur.

La proposition prévoit notamment la réduction du tarif MFN de 10% à 0% pour l’essence sans plomb et certains composants utilisés dans sa production, tels que le naphta et le reformate ; de 7% à 0% pour le diesel, le fioul, le carburant aviation et le kérosène ; et de 3% ou 2% à 0% pour plusieurs matières premières pétrochimiques.

Selon les estimations du ministère des Finances, si cette mesure est appliquée sur la base du volume d’importations de 2025, les recettes budgétaires pourraient diminuer d’environ 1.024 milliards de dôngs.

Le décret devrait entrer en vigueur dès sa signature et rester applicable jusqu’au 30 avril 2026.

Par ailleurs, le 7 mars, les prix de détail des carburants au Vietnam ont fortement augmenté. Les prix à la pompe ont été ajustés à la hausse. Le prix de l’essence E5RON92 a été plafonné à 25.226 dôngs le litre et celui du RON95-III à 27.047 dôngs le litre, soit une hausse respective de 3.777 dôngs et 4.707 dôngs. Le prix du diesel a atteint 30.239 dôngs le litre, tandis que celui du kérosène s’est établi à 35.091 dôngs le litre, soit une augmentation respective de 7.207 dôngs et 8.490 dôngs.

Depuis le début de 2026, le marché vietnamien a connu 11 ajustements des prix des carburants, dont 7 hausses et 4 baisses pour l’essence.

