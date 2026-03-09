L’air froid va apporter pluie et baisse des températures dans le Nord

Une nouvelle masse d’air froid devrait apporter pluie et baisse des températures dans le Nord du Vietnam et certaines régions du Centre-Nord du pays dans les prochains jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Le froid s’invite aux célébrations du Nouvel An dans le Nord

>> Le temps devrait rester humide dans le Nord du Vietnam en mars

>> Le froid fait son retour sur le Nord avec des averses et des nuits plus fraîches

Photo : VNA/CVN

À partir du 9 mars, l’air froid commencera à affecter les zones montagneuses du Nord avant de se renforcer sur le Nord-Est du pays en fin d’après-midi et en soirée, puis de s’étendre aux provinces du Centre-Nord et à la majeure partie du Nord-Ouest.

Dans la nuit du 9 au 10 mars, les températures devraient baisser dans le Nord et le Centre-Nord, avec des minimales comprises entre 15 et 18°C, tandis que les zones montagneuses pourraient connaître des températures inférieures à 14°C.

À Hanoï, des averses éparses et un risque d’orages sont prévus, avant l’arrivée d’un froid plus intense dans la nuit du 9 au 10 mars. Les températures durant cette vague de froid devraient chuter entre 16 et 18°C.

Des pluies et des orages épars sont attendus dans le Nord du Vietnam, ainsi que dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An, dans le Centre du pays, dans la nuit du 8 au 9 mars, avec des précipitations localement modérées à fortes. À partir du 10 mars, les précipitations devraient diminuer progressivement.

Par ailleurs, du 9 au 10 mars, les provinces allant de Hà Tinh à Gia Lai, dans le Centre du pays, pourraient connaître des pluies modérées et des orages, avec des averses localement fortes. Ces orages pourraient s’accompagner d’éclairs, de grêle et de fortes rafales de vent.

VNA/CVN