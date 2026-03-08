Hô Chi Minh-Ville mise sur des fonctionnaires multi-compétences

Avec la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux à Ho Chi Minh-Ville, une mégapole de 14 millions d’habitants, les exigences en matière d’efficacité et d’efficience de l’action publique imposent aux cadres et fonctionnaires de devenir polyvalents, capables d’assumer plusieurs missions et de travailler avec aisance dans un environnement numérique.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, la réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif ont été menées de manière résolue et coordonnée dès les premiers jours de fonctionnement officiel de ce nouveau modèle d’administration locale.

Selon Pham Thi Thanh Hiên, directrice du Service municipal de l’Intérieur, Hô Chi Minh-Ville compte actuellement un excédent d’environ 1.052 fonctionnaires, tout en enregistrant un déficit de 935 agents répartis sur 27 postes d’emploi.

"Par rapport au contingent global attribué, les fonctionnaires communaux de Ho Chi Minh-Ville affichent un surplus de 103 personnes, ce qui empêche tout recrutement supplémentaire. La solution consiste donc à réorganiser et redéployer les effectifs des zones excédentaires vers celles en manque", a-t-elle précisé.

De ce fait, vers la fin de l’année 2025, les quartiers et communes de Hô Chi Minh-Ville ont procédé en urgence à la réaffectation des fonctionnaires. À ce jour, l’appareil administratif de Hô Chi Minh-Ville s’est globalement stabilisé. Toutefois, la pression de travail pesant sur les fonctionnaires communaux demeure élevée, en particulier dans les localités comptant plus de 100.000 habitants et dans certaines zones spécifiques.

Vo Thanh Nha, fonctionnaire chargé de la Justice et de l’État civil de la commune insulaire de Thanh An, a évoqué la pression liée à la polyvalence : "Depuis le 1er juillet 2025, de nombreuses nouveautés sont intervenues, avec le transfert vers le niveau communal de plusieurs compétences auparavant exercées par l’échelon du district".

Outre ses missions principales dans le traitement des procédures administratives relevant de la Justice et de l’État civil, Vo Thanh Nha assume également les tâches du guichet administratif pour la réception et la restitution des dossiers aux citoyens.

La pression liée au rythme de traitement des dossiers dans le contexte de la transformation numérique constitue également un défi majeur. Rien qu’en janvier 2026, la ville a dû traiter plus de 400.000 dossiers.

Au-delà des contraintes professionnelles, la satisfaction des citoyens et des entreprises constitue le "baromètre" de l’efficacité et de la productivité du travail des fonctionnaires communaux.

Le sens des responsabilités dans le travail ne se limite pas aux résultats en matière de traitement des dossiers dans les délais impartis (97,9% de dossiers traités dans les délais à l’échelle de la ville au cours du premier mois de 2026), mais s’exprime également à travers la capacité de compréhension. Au-delà de procédures parfois rigides, l’esprit de service des fonctionnaires se manifeste aussi dans leur attitude et leur comportement.

Nguyên Van Ngan, directeur adjoint du Centre de services administratifs publics de la commune de Binh Khanh, estime que les cadres et fonctionnaires doivent toujours afficher le sourire et accompagner les citoyens avec dévouement afin de créer un climat de confiance.

Selon Nguyên Van Ngan, une fois les compétences numériques maîtrisées, le facteur déterminant restant est l’attitude des fonctionnaires. "À l’heure actuelle, nos agents maîtrisent globalement les compétences et les opérations de travail dans l’environnement numérique. Ce qui est encore plus essentiel, c’est de toujours adopter une attitude courtoise et bienveillante dans la communication et les échanges avec les citoyens. Une administration numérique moderne et efficace doit aussi garantir la proximité et la convivialité afin de gagner la confiance de la population", a-t-il souligné.

La polyvalence et la capacité à assumer plusieurs missions des fonctionnaires ne visent pas uniquement à "traiter les dossiers", mais s’inscrivent dans un objectif plus ambitieux : libérer les ressources au service du développement socio-économique. En 2025, de nombreuses communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville ont enregistré des recettes budgétaires largement supérieures aux prévisions, parfois à plusieurs reprises. À titre d’exemple, la commune de Binh Khanh a vu ses recettes budgétaires dépasser de 25,2 fois l’objectif fixé.

Du point de vue des dirigeants municipaux, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, rappelle constamment aux cadres et fonctionnaires l’esprit d’"auto-évaluation et d’auto-correction".

Des fonctionnaires polyvalents dans l’exécution des missions, compétents sur le plan numérique et chaleureux dans le service rendu deviennent ainsi les maillons les plus solides pour permettre à Hô Chi Minh-Ville d’accélérer son développement.

VNA/CVN