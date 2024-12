Hô Chi Minh-Ville affiche une croissance économique de 7,17% en 2024

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Ngoc Hai, a indiqué que le Produit intérieur brut régional (PIBR) de 2024 a augmenté de 7,17% par rapport à l'année précédente. Le secteur industriel et de la construction a progressé de 6,8%, avec un indice de production industrielle (IPI) en hausse de 7,3%.

Le secteur commercial et des services a crû de 7,7%, avec un chiffre d'affaires total de plus de 1,2 million de milliards de dôngs, en hausse de 10,7%. Le tourisme a généré 190.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 18,8% en glissement annuel. Les exportations des entreprises de la ville ont atteint 46 milliards d'USD (+8,3%), et les importations, 58,6 milliards d'USD, (+5,9%).

En 2024, les recettes fiscales ont dépassé les 508.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à 2023. Les recettes intérieures ont atteint 356.840 milliards de dôngs, en hausse de 17,6%. La ville s'efforcera d'atteindre un taux de décaissement de 60.944 milliards de dôngs d'ici fin décembre 2024, soit 76,9% du plan.

Cependant, le nombre de nouvelles entreprises créées et les investissements étrangers ont diminué. La ville vise une croissance du PIBR de plus de 10% en 2025, avec une contribution du secteur numérique de 25%, et cherche à figurer parmi les meilleures localités du pays en termes de réforme administrative.

Dinh Khac Huy, directeur adjoint du Service du plan et de l'investissement, a souligné que Hô Chi Minh-Ville devra mobiliser environ 450.000 à 500.000 milliards de dôngs, dont des fonds d'investissement privés représentant entre 350.000 et 400.000 milliards. Elle mettra l'accent sur la promotion et l'appel à des investissements dans les industries prioritaires et dans des projets tels que le port de transit international, les centres d'innovation, les centres de recherche et développement, l'énergie propre, etc.

VNA/CVN