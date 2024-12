Le transport aérien se sent pousser des ailes et envisage l'avenir avec optimisme

Le secteur du transport aérien du Vietnam connaît une reprise et des opportunités de croissance prometteuses, stimulées par la baisse des prix du carburant et la forte demande de voyages.

La baisse des prix du kérosène est devenue un facteur essentiel dans la réduction des coûts opérationnels des compagnies aériennes.

Selon la Société de valeurs mobilières internationales du Vietnam (VISE), la tendance à la baisse des prix du pétrole brut Brent et du carburant Jet-A1, qui ont culminé en 2022, a considérablement atténué les pressions financières sur les compagnies aériennes.

Cette baisse permet non seulement des prix de billets compétitifs, mais stimule également le tourisme et la demande de fret aérien, constituant ainsi la base d'une croissance à long terme.

Les analystes du secteur prévoient une forte augmentation des volumes de voyages et de fret, en particulier pendant le Nouvel an lunaire 2025. Les projections de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam pour 2024 dessinent un tableau prometteur pour le secteur aérien du pays. Une croissance annuelle de 7,7% pour le transport de passagers et de 13,4% pour le fret témoigne d'une demande croissante en mobilité aérienne.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit également une reprise complète du marché mondial de l'aviation d'ici fin 2024.

Les compagnies aériennes vietnamiennes font preuve d'une grande proactivité en anticipant la forte demande de voyages lors du Nouvel an lunaire. Les fréquences des vols de nuit seront également augmentées, offrant aux passagers des prix compétitifs et des options de voyage améliorées.

Changements de politique

Un changement réglementaire important est entré en vigueur le 1er mars. La circulaire N°34/2023 du ministère des Transports, modifiant la circulaire N°17/2019, révise les cadres de tarification des services aériens intérieurs de transport de passagers.

Cet ajustement permet aux compagnies aériennes de compenser l'escalade des coûts du carburant et des taux de change observée au cours de la dernière décennie.

Vietravel Airlines affirme que l'augmentation des tarifs (plafond de prix relevé) n'aura pas d'impact négatif sur la satisfaction de ses clients. Une gamme de tarifs plus large permet aux compagnies aériennes d'équilibrer efficacement les coûts directs et indirects, garantissant ainsi la viabilité commerciale à long terme.

Malgré les perspectives favorables, le secteur est aux prises avec des goulets d'étranglement infrastructurels.

Les grands aéroports comme Nôi Bài, Dà Nang et Tân Son Nhât fonctionnent au-delà de leurs capacités prévues. L'aéroport international de Tân Son Nhât, par exemple, accueille 41,6 millions de passagers par an contre une capacité prévue de 28 à 30 millions.

Pour y remédier, le gouvernement accélère les mises à niveau des infrastructures.

Le projet du Terminal 3 de Tân Son Nhât, un investissement de près de 11.000 milliards de dôngs (432,2 millions d'USD), devrait ouvrir d'ici le 30 avril 2025 et pourra accueillir 20 millions de passagers nationaux par an.

Une fois terminé, la capacité totale de l'aéroport passera à 50 millions de passagers par an. Des projets routiers de soutien, notamment le connecteur Trân Quôc Hoàn - Công Hòa et l'extension Hoàng Hoa Tham, sont en cours pour assurer un accès fluide.

En outre, l'aéroport international de Long Thành, conçu pour accueillir 100 millions de passagers par an en trois phases, est sur le point de devenir le plus grand aéroport du Vietnam, allégeant encore davantage les contraintes de capacité.

Expansion de la flotte

Les compagnies aériennes vietnamiennes réalisent des investissements stratégiques pour accroître leurs opérations.

Vietnam Airlines prévoit de renforcer sa flotte avec quatre Airbus A320/A321 loués pour répondre à la demande du Nouvel an lunaire. De même, Vietjet poursuit l'expansion de sa flotte, après avoir conclu un accord de 7,4 milliards d'USD avec Airbus en juillet pour l'acquisition de 20 gros-porteurs A330neo.

En octobre, Vietjet a accueilli trois nouveaux avions respectueux de l'environnement, et d'autres sont attendus au cours du dernier trimestre (T4) de l'année.

L'environnement commercial favorable s'est traduit par des performances financières impressionnantes.

Le bénéfice après impôts de Vietjet au troisième trimestre a atteint 572 milliards de dôngs, triplant en un an et marquant le plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2020. Son bénéfice après impôts consolidé sur neuf mois a grimpé de 564% en rythme annuel pour atteindre plus de 1.400 milliards de dôngs.

Vietjet Airlines a réalisé un troisième trimestre solide, avec une croissance de près de 13% de ses revenus à 26 830 milliards de dôngs et un bénéfice net de 862 milliards de dôngs, contre une perte de 2,1 milliards de dôngs l'année précédente.

SCSC Cargo Service Corporation a démontré une reprise remarquable dans le secteur du fret aérien avec une hausse de 55% de son chiffre d'affaires, pour un total de 266 milliards de dôngs, tandis que le bénéfice après impôts a augmenté de 46% pour atteindre 186 milliards de dôngs.

Au cours de cette période, les volumes de fret international ont connu une croissance significative de 51%, tandis que les volumes de fret national ont augmenté de manière plus modérée, mais constante, de 16%.

