Vers une marque nationale de renommée mondiale

>> Affirmation de la marque vietnamienne sur la scène internationale

>> Promouvoir la marque nationale du Vietnam

>> Les détaillants vietnamiens se précipitent pour verdir leurs marques

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, avant 1986, la "marque" était presque un concept qui n'existait pas pour le monde des affaires. Au début de la période de "Dôi Moi" (Renouveau), la marque n'était toujours pas prise en compte parce que les entreprises se concentraient principalement sur le marché intérieur au lieu des échanges commerciaux ou les activités d’exportation avec les pays du monde entier.

Photo : Brand Finance/CVN

Depuis 1995, parallèlement au processus de Dôi Moi (Renouveau), le concept de "marque nationale" connaît une ascension fulgurante au Vietnam, s'immisçant progressivement dans tous les secteurs de l'économie, du commerce à la culture, en passant par le tourisme et la technologie.

Photo : VNA/CVN

En 2003, le Vietnam a lancé le "Programme de marque nationale" conformément à la décision n°253/2003/QD-TTg du 25 novembre 2003 du Premier ministre approuvant le Projet de construction et de développement de la marque nationale jusqu'en 2010.

Une initiative stratégique

Ce programme gouvernemental constitue une initiative stratégique à long terme visant à renforcer l'image du Vietnam à l'international en misant sur la promotion des marques nationales. Il s'agit d'un projet ambitieux qui vise à associer l'identité du pays à la qualité et à la diversité de ses produits.

Photo : VNA/CVN

En 2008, le Premier ministre a décidé de faire du 20 avril de chaque année la Journée de la marque vietnamienne afin d'honorer et de promouvoir la marque et l'image du Vietnam. Le Prix de la marque nationale a connu un essor spectaculaire, passant de 30 lauréats en 2008 à 190 en 2024, propulsant 359 produits au rang de symboles de la qualité vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Lancé il y a plus de deux décennies, le Programme de marque nationale s'est révélé être un catalyseur pour le développement des entreprises vietnamiennes. En valorisant les produits locaux, il a non seulement renforcé leur compétitivité sur les marchés internationaux mais a également contribué à bâtir une image de marque positive pour le Vietnam, synonyme de qualité et d'innovation.

Photo : VNA/CVN

La marque nationale vietnamienne a fait de grands progrès, laissant des empreintes fortes sur la carte mondiale des marques. En 2023, la valeur de la marque nationale vietnamienne est évaluée par Brand Finance (la principale organisation mondiale en matière de valorisation de marques) à 498,13 milliards d'USD, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2022, plaçant le Vietnam à la 33e position dans le classement des 121 marques nationales les plus fortes du monde. En particulier, au cours de la période 2019-2023, la valeur de la marque nationale vietnamienne a connu une hausse de 102%, devenant ainsi l'un des pays ayant le taux de croissance le plus rapide au monde.

Solution révolutionnaire

Pour consolider sa marque nationale, le Vietnam doit adopter des stratégies innovantes qui lui permettront de tirer pleinement parti de ses atouts et de ses valeurs fondamentales.

Photo : VNA/CVN

Les progrès réalisés par le Vietnam dans la construction de sa marque nationale sont indéniables. Toutefois, le pays doit relever plusieurs défis pour consolider ses acquis et se positionner comme un acteur incontournable sur la scène internationale. En effet, certaines marques vietnamiennes ne sont pas encore perçues comme synonymes de produits haut de gamme et de qualité supérieure.

Photo : VNPT/CVN

De plus, de nombreux produits sont exportés sous forme de matières premières ou de produits semi-finis, limitant ainsi la valeur ajoutée générée pour l'économie nationale. La concurrence régionale et internationale s'intensifie, avec des pays voisins et des puissances économiques mondiales qui investissent massivement dans la construction de leurs marques respectives.

Photo : VNA/CVN

Atteindre l'objectif d'amener la marque nationale à une nouvelle hauteur nécessite des solutions révolutionnaires, une coordination synchrone des organes compétents et le soutien de la société.

Sensibilisation

L’un des facteurs clés pour développer la marque nationale vietnamienne est de sensibiliser les entreprises et la société à l’importance des marques. Selon Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, les marques jouent un rôle de catalyseur dans la valorisation des produits et constituent un atout stratégique pour les entreprises souhaitant se positionner sur la scène internationale.

Pour maximiser cet atout, il est indispensable de mettre en place des programmes de communication ciblés, des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Par ailleurs, l'intégration de l'enseignement de la gestion de marque dans les cursus universitaires est essentielle pour former une nouvelle génération de professionnels capables de relever les défis de la mondialisation et de contribuer activement au développement de la marque nationale.

Gestion des marques

Les entreprises sont au centre de la stratégie de développement de la marque nationale, il est donc nécessaire de les soutenir dans le processus de création et de gestion des marques. Hoàng Minh Chiên a souligné la nécessité de continuer à soutenir les entreprises, en particulier les PME, à travers des programmes de formation et un soutien financier et technique. La technologie est un levier stratégique pour les entreprises qui souhaitent bâtir des marques fortes et durables. Son intégration dans la gestion de marque et l'amélioration des produits est essentielle pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante.

Dans le contexte du changement climatique et de la tendance croissante à la consommation durable, la construction d'une marque associée aux valeurs vertes est un facteur important pour aider le Vietnam à élever sa marque nationale. La marque nationale doit être façonnée non seulement sur la base de la qualité, mais doit également répondre aux critères de protection de l'environnement et de développement durable. Par conséquent, les entreprises doivent veiller à appliquer le modèle d’économie circulaire, à utiliser des matériaux recyclés et à minimiser les déchets, a affirmé le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân.

La hausse de 15% par an de la demande en produits verts, couplée à la volonté de 72% des consommateurs de payer un prix supérieur pour des produits durables, témoigne d'une véritable mutation des comportements d'achat au Vietnam. Les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sont prêts à agir en conséquence.

Fondations solides

Quant à Alex Haigh, directeur exécutif de Brand Finance dans la région Asie-Pacifique, une marque nationale forte repose sur des fondations solides : la qualité de ses produits et la cohérence de ses valeurs. Pour transmettre efficacement ces valeurs aux consommateurs, les entreprises doivent optimiser leur présence sur les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique. De même, en participant à des foires internationales, les entreprises vietnamiennes bénéficient d'une visibilité accrue auprès d'un public international, ce qui leur permet de nouer de nouveaux contacts commerciaux et de se faire connaître sur de nouveaux marchés.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Minh Chiên a souligné que la protection des marques était une condition préalable au développement durable. Les entreprises doivent enregistrer leur propriété intellectuelle non seulement sur le marché intérieur mais également sur les marchés internationaux, en particulier dans les principaux pays partenaires commerciaux. Les autorités doivent également renforcer leur capacité juridique à résoudre les litiges relatifs aux marques et mettre en place un système strict de protection de la propriété intellectuelle.

Photo : VNA/CVN

En misant l'accent sur des solutions innovantes et en intégrant des pratiques durables dans tous les secteurs, le Vietnam peut atteindre son objectif de devenir dans un avenir proche l'une des marques nationales les plus fortes de la région et offrir des opportunités de développement économique, culturel et social durable.

VNA/CVN