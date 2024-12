Les exportations forestières atteignent un record de 17,3 milliards d'USD

La valeur des exportations de produits forestiers en 2024 devrait atteindre un record de 17,3 milliards d'USD, en hausse de 19,4% sur un an, selon le Département des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

>> Abaissement des objectifs d'exportation de produits forestiers et aquatiques

>> Pour exporter 54 - 55 milliards d'USD de produits agricoles, forestières et halieutiques

>> Les exportations de produits forestiers en hausse de 21% au premier semestre

>> De signes positifs pour les exportations vietnamiennes de bois

Photo : VNA/CVN

De ce chiffre, les ventes à l’étranger de bois et de produits dérivés s’élèvent à environ 16,3 milliards d'USD.

Les principaux produits d’exportation comprennent des chaises à cadre en bois et des meubles de salon et de salle à manger ; copeaux de bois ; meubles de chambre à coucher ; bois, planches et planchers ; meubles de cuisine. Ils atteignent toutes une valeur de plus d’un milliard d'USD.

Les États-Unis restent le plus grand destinataire des produits vietnamiens, représentant plus de 55% du quota. L’Union européenne (UE), le Japon et la République de Corée sont également des marchés importants pour le Vietnam.

Dans le même temps, le pays a importé environ 5,45 millions de mètres cubes de bois brut, d'une valeur de 1,79 milliard d'USD, pour des augmentations de près de 25% en volume et de 18,6% en valeur.

Avec ce résultat, l’excédent du secteur forestier en 2024 atteint 14,4 milliards d'USD.

Cette année, le pays a cultivé 270 mille hectares de forêts, soit une augmentation de 2,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

VNA/CVN