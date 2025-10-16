Record de plus de 1,4 million de déplacés en Haïti (ONU)

>> Haïti : plus d'un million d'enfants victimes d'insécurité alimentaire

>> Haïti : record de 1,3 million de déplacés internes en raison des violences

Ce nombre de 1,4 million, dont plus de la moitié de femmes et d'enfants, représente une augmentation de 36% depuis fin 2024 et "le plus grand nombre jamais enregistré dans le pays", a commenté l'agence onusienne dans un communiqué. "La gravité de cette crise exige une réponse renforcée et durable. La générosité des communautés haïtiennes accueillant les personnes déplacées doit s'accompagner d'un nouveau soutien international", a insisté Grégoire Goodstein, représentant de l'OIM en Haïti. Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti subit depuis longtemps la violence des bandes criminelles, qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements, dans un contexte d'instabilité politique chronique. La situation s'est encore largement détériorée depuis le début de l'année 2024, lorsque les gangs ont poussé le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry, à la démission. Le pays, qui n'a pas connu d'élections depuis 2016, est depuis dirigé par un Conseil présidentiel de transition.

APS/VNA/CVN