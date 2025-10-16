Grippe aviaire : début de saison en Europe

La saison de grippe aviaire a débuté en Europe, rapporte la plateforme de surveillance ESA. Dans son dernier bilan hebdomadaire européen, la plateforme de surveillance ESA rappelle toutefois "la pérennisation du risque d'introduction en élevage", la maladie s'étant installée chez des espèces non migratrices.

Entre le 1er août et début octobre, 37 foyers ont été identifiés dans des élevages de volaille de l'UE, notamment en Espagne (8), Allemagne (7), Pologne (6). Deux foyers français sont venus s'ajouter à cette liste depuis vendredi 10 octobre. La saison précédente (2024-2025), 620 foyers avaient été recensés en élevage, loin des pics du début de la décennie. La Hongrie, grande productrice de canard, et la Pologne, leader européen de la volaille, avaient été les principales victimes.

APS/VNA/CVN