Haïti : plus d'un million d'enfants victimes d'insécurité alimentaire

Plus d'un million d'enfants sont victimes d'insécurité alimentaire en Haïti, selon l'UNICEF, qui affirme jeudi 17 avril que la violence des gangs, les déplacements et le manque d'accès à l'aide humanitaire menacent les familles vulnérables et augmentent le risque de famine.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes confrontés à un scénario dans lequel les parents ne sont plus en mesure d'assurer les soins et la nutrition de leurs enfants en raison de la violence actuelle, de la pauvreté extrême et d'une crise économique persistante", a prévenu Geeta Narayan, représentante de l'UNICEF en Haïti, dans un communiqué.

La violence armée a restreint l'accès des enfants à la nourriture dans la majeure partie du territoire, et a entraîné une crise nutritionnelle pour les familles, selon l'organisation.

En tout, environ 2,85 millions d'enfants souffrent de différents niveaux d'insécurité alimentaire, soit un quart de la population infantile de ce pays des Caraïbes en proie à la violence des bandes armées, selon les dernières données du Cadre intégré de classification de la phase de sécurité alimentaire (IPC).

Les soins de santé et les traitements vitaux sont de plus en plus inaccessibles, ce qui accroît le risque de malnutrition et de maladies que l'on pourrait éviter, poursuit l'UNICEF.

Moins de 50% des établissements de santé de Port-au-Prince sont pleinement opérationnels et deux des trois principaux hôpitaux publics sont hors service. "Pourtant, alors que les besoins s'intensifient, la réponse est de plus en plus limitée par le manque de financement", a déploré l'UNICEF, qui a averti que son programme de nutrition dépendant de l'Action humanitaire pour les enfants est actuellement confronté à un déficit de financement de 70%.

Depuis début 2025, "l'UNICEF et ses partenaires ont traité plus de 4.600 enfants contre la malnutrition aiguë sévère, ce qui ne représente que 3,6% des 129.000 enfants qui devraient avoir besoin d'un traitement vital cette année", a conclu l'organisation.

APS/VNA/CVN