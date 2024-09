Réception d’une aide chinoise de 100.000 dollars pour soutenir les sinistrés du typhon Yagi

>> Viêt kiêu et amis étrangers viennent en aide aux victimes du typhon Yagi

>> L'aide humanitaire russe arrive au Vietnam

>> Les Vietnamiens à l'étranger expriment leur solidarité avec leurs compatriotes sinistrés

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, au nom du peuple chinois, a adressé sa sympathie aux sinistrés du typhon Yagi au Vietnam, et ses condoléances aux familles des victimes décédées.

Selon lui, le Parti, le gouvernement et le peuple chinois suivaient de près la situation des crues et inondations causées par le typhon Yagi au Vietnam. La Croix-Rouge chinoise a décidé de faire un don de 100.000 dollars pour fournir une aide d'urgence aux personnes vivant dans les zones ravagées.

Jusqu'à présent, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a distribué des fonds et des biens de secours d'urgence d'une valeur de près de 10 milliards de dôngs pour aider plus de 10.300 ménages, soit l’équivalent de plus de 41.500 personnes, dans 15 provinces et villes touchées par le typhon Yagi et les fortes pluies après son passage.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel urgent pour aider les Vietnamiens touchés par le typhon Yagi et ses impacts, avec un budget estimé à 4 millions de francs suisses.

VNA/CVN