Le tri des déchets à la source contribue à maintenir le titre de ville de tourisme propre de l'ASEAN

Il s'agit d'une des activités du projet intitulé "Élargissement des modèles de gestion des déchets en responsabilisant les travailleurs du secteur informel et en promouvant l'économie circulaire" financé par le gouvernement norvégien par le biais du PNUD.

S'exprimant lors de l'événement, Mme Mette Møglestue, ambassadrice adjointe de Norvège au Vietnam, a déclaré que le tri des déchets à la source joue un rôle important dans la gestion des déchets, le recyclage en particulier. Le gouvernement norvégien continuera de soutenir les efforts du Vietnam visant à construire une économie circulaire et à gérer ses déchets, en particulier dans les villes et provinces côtières ayant des services touristiques développées comme Quy Nhon.

Mme Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a souligné que ce programme marque une étape importante dans la gestion durable des déchets solides dans la ville de Quy Nhon, favorisant le recyclage et la transition vers une économie circulaire. Il s'agit d'un modèle pilote important au niveau municipal, visant à mettre en œuvre avec succès le tri des déchets à la source, comme le prescrit la loi sur la protection de l'environnement de 2020.

Quy Nhon, centre de développement socio-économique de la province de Binh Dinh, attire de nombreux investisseurs et touristes. Lors du Forum du tourisme de l'Asie du Sud-Est 2020, Quy Nhon a reçu pour la première fois le prix de la ville de tourisme propre de l'ASEAN et a continué de remporter ce prix pour la période 2024-2026.

