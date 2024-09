Typhon Yagi

Les Vietnamiens à l'étranger expriment leur solidarité avec leurs compatriotes sinistrés

En écho de l'appel du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, ces derniers jours, les ambassades vietnamiennes et les communautés vietnamiennes dans de nombreux pays européens et africains ont continué à faire des dons pour venir en aide de leurs compatriotes sinistrés au pays en raison du typhon Yagi et des crues et inondations qui ont suivi.