Le rêve de logements solides pour les communautés ethniques devenu réalité

Le district de Kon Rây illustre parfaitement cette dynamique, ayant achevé le remplacement de 155 maisons vétustes avant le délai prévu.

Une enquête à l’échelle du district a recensé 155 ménages ayant besoin d’un soutien en matière de logement, dont 118 familles pauvres, 33 quasi pauvres et quatre bénéficiaires de politiques sociales.

Nguyên Van Thuy, vice-président du Comité populaire du district de Kon Ray, a indiqué que les autorités des communes avaient reçu pour consigne d’agir avec détermination, en veillant à ce que l’aide parvienne aux bons bénéficiaires et soit utilisée de manière efficace et transparente. Les dirigeants des Comités du Parti et des administrations ont été directement responsables de la mise en œuvre, tandis que les organisations de masse et les associations ont été mobilisées pour fournir de la main-d’œuvre. Par ailleurs, des membres du Parti ont accompagné chaque foyer tout au long du processus de remplacement des logements précaires.

Grâce à des campagnes de sensibilisation étendues, l’initiative a reçu un large soutien de la communauté. De nombreuses familles, après avoir bénéficié d’un appui financier de l’État, ont volontairement contribué en nature et en espèces à la construction.

À ce jour, le district de Kon Rây a achevé la construction et la rénovation de 155 maisons précaires, pour un coût total de près de 14 milliards de dôngs. Sur ce montant, la province et le district ont financé à hauteur de plus de 7,7 milliards de dôngs, tandis que les habitants ont contribué à hauteur de 6,2 milliards, sous forme de liquidités, matériaux et main-d’œuvre. En moyenne, chaque logement a coûté entre 100 et 150 millions de dôngs.

À l’échelle provinciale, Kon Tum a permis à 2.622 ménages de sortir de l’habitat insalubre, dont 2.077 ont bénéficié de nouveaux logements et 545 de rénovations majeures. La campagne menée à Kon Ray est devenue un mouvement populaire exemplaire, et un modèle de réussite en matière de réduction de la pauvreté.

Au lieu de se reposer uniquement sur l’aide publique, les habitants se sont activement investis, à la fois financièrement et physiquement, dans ce processus. Grâce à une collaboration étroite avec les autorités locales, ils ont réalisé leur rêve de longue date : vivre dans des logements solides, propres et décents, posant ainsi les fondations d’un avenir plus stable et prospère sur leur terre natale.

