Vingt trois localités ont réussi à éliminer l’habitat précaire

Au total, 23 des 63 villes et provinces du Vietnam placées sous l'autorité centrale ont éliminé leurs logements précaires ou vétustes, a annoncé le 15 juin le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

À compter jusqu'au 14 juin, les autorités nationales ont soutenu la réparation ou la construction de plus de 206.830 logements destinés aux ménages défavorisés. Parmi ces logements, plus de 155.500 ont été achevés tandis que plus de 51.330 sont en construction.

Ces chiffres incluent plus de 28.230 logements destinés aux vétérans de la révolution ; plus de 52.400 logements construits dans le cadre de deux programmes cibles nationaux ; et plus 126.180 logements dans le cadre du programme d'élimination des logements temporaires et dégradés.

Les provinces de Hai Duong (Nord) et de Cà Mau (Sud), ont récemment achevé son programme d’élimination des logements insalubres.

Le 8 juin dernier, le Premier ministre a publié le communiqué officiel n° 84/CD-TTg aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel, aux agences gouvernementales et au chef du Comité de pilotage pour l'élimination des logements temporaires et délabrés dans les villes et provinces placées sous l'autorité centrale, leur demandant de se concentrer sur l'achèvement de l'objectif d'élimination des logements temporaires et délabrés avant le 31 août 2025.

Le programme d’élimination des logements précaires dépasse largement le cadre d’une simple politique de logement social : il incarne une mission politique de longue portée, à haute valeur humaine et sociale.

Les résultats obtenus récemment par la démolition des logements temporaires et vétustes ont suscité motivation, inspiration et esprit de compétition à tous les niveaux, secteurs, localités, milieux d'affaires et citoyens.

Chaque logement est un "cadeau", contribuant ainsi à témoigner du sentiment national et du sentiment de compatriotisme ; mettre en œuvre les politiques et les orientations du Parti ; affirmer les valeurs humanistes et les nobles traditions morales de la nation ; susciter et renforcer la confiance du peuple dans la direction du Parti ; promouvoir la force du bloc de grande union nationale.

