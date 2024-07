Réalisations du Vietnam sous la direction du SG Nguyên Phu Trong

À Moscou, dans une émission télévisée en direct du 19 juillet Vyatcheslav Nikonov, ancien député à la Douma d'État russe, a présenté ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam. Il a qualifié le secrétaire général Nguyên Phu Trong de « grand ami de la Russie », qui a eu une grande influence sur le développement réussi des relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Au Japon, la chaîne de télévision NHK, le journal Nikkei et le journal Yomiuri ont déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait déployé une « diplomatie intégral » pour consolider et maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie et d'autres pays, tout en dirigeant une diplomatie multidirectionnelle alors que la communauté internationale devenait de plus en plus polarisée.

Le journal Asahi a rappelé que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait positionné ses relations bilatérales avec le Japon comme un partenariat stratégique intégral.

Les journaux Nikkei Asia, Yomiuri et Asahi ont également rappelé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait mené une répression approfondie et historique de la corruption dans une économie en croissance rapide et avait gagné le soutien du public, renforçant ainsi le rôle central du Parti.

Nikkei Asia a évoqué des déclarations académiques du dirigeant vietnamien selon lesquelles « le socialisme améliore constamment la vie matérielle et spirituelle du peuple ».

Concernant l'économie, le journal Nikkei a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait amené le Vietnam à des taux de croissance élevés grâce à la participation à des accords de libre-échange et à d'autres mesures.

De nombreux grands journaux américains ont également publié des articles sur le leadership du secrétaire général Nguyên Phu Trong au cours des 13 dernières années.

Le Washington Post a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait conduit le Vietnam dans une période de plus grande ouverture économique et qu'il avait pris des mesures plus drastiques dans la lutte contre la corruption, consolidant ainsi la confiance du public dans le leadership du Parti dans l'économie vietnamienne - l’une des économies les plus dynamiques de la région. Il a également apprécié l’habileté du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la mise en œuvre de la «diplomatie du bambou».

Le New York Times a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un leader honnête et simple et que sous sa direction, le Vietnam avait renforcé sa réputation sur la scène internationale et était l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie.

VNA/CVN