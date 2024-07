Le SG Nguyên Phu Trong, un dirigeant exemplaire, fiable et bien aimé du peuple

L'ancien secrétaire général (SG) du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et ancien président du Laos, Choummaly Sayasone, a exprimé sa grande tristesse suite au décès du SG du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, un ami proche du peuple lao et de lui-même.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Choummaly Sayasone a déclaré que le décès de Nguyên Phu Trong - un leader honorable et respecté - était une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, ainsi que pour leurs homologues du Laos.

Photo : VNA/CVN

Rappelant les années de travail avec Nguyên Phu Trong, Choummaly Sayasone a affirmé que le leader du PCV était un cadre exemplaire et un dirigeant fiable et bien aimé du peuple. Il a souligné que Nguyên Phu Trong avait apporté des émotions et des leçons inestimables à lui-même et au Parti et à l'État du Laos.

Dans le contexte de la situation mondiale complexe, Nguyên Phu Trong, aux côtés d'autres dirigeants, a donné des directives profondes, dirigé le Parti communiste du Vietnam pour proposer des politiques clairvoyantes et flexibles, aidant le Vietnam à surmonter les obstacles et à nouer des amitiés stratégiques, a-t-il rappelé, ajoutant que Nguyên Phu Trong avait dirigé la révolution vietnamienne vers le développement, en favorisant les investissements étrangers, améliorant les conditions de vie du peuple et assurant un développement continu du pays.

Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est l'un des premiers pays en matière de taux de croissance économique. Choummaly Sayasone a insisté sur les progrès significatifs du Vietnam avec une position croissante au sein de l'ASEAN et dans le monde en général, grâce à la direction du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

L'ancien secrétaire général du PPRL et ancien président du Laos a affirmé qu'il avait beaucoup appris de Nguyên Phu Trong, notamment dans l’édification du Parti et l'élimination des pratiques malsaines, indiquant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était résolu à traiter les comportements inappropriés, même parmi les dirigeants de haut rang.

Il a souligné que Nguyên Phu Trong était dévoué à la cause révolutionnaire du Vietnam et qu’il était exemplaire dans ses actions et dans tous les domaines.

Il a en outre constaté que les deux Partis et les deux économies avaient des similitudes et que le Laos pouvait appliquer les leçons du Vietnam. Ce sont des choses que les Lao ne peuvent pas oublier, a-t-il déclaré.

Choummaly Sayasone a adressé ses sincères condoléances à la famille de Nguyên Phu Trong, affirmant que le peuple lao était profondément attristé par son décès.

Il a promis de continuer à sensibiliser la jeune génération à l'exemple de Nguyên Phu Trong. Il s'est déclaré convaincu que les dirigeants vietnamiens continueraient à préserver et développer l'amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays. VNA/CVN