Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande perte

Le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, est non seulement une grande perte pour le Parti, l'État, l'armée et le peuple du Vietnam, mais aussi une grande perte pour le Parti, l'État et le peuple du Laosm a déclaré Somsavath Lengsavath, ancien membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ancien vice-Premier ministre lao, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information(VNA).