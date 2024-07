La communauté vietnamienne du Laos commémore le secrétaire général Nguyên Phu Trong

Photo: VNA/CVN

Samedi 20 juillet, l'Association générale des Vietnamiens au Laos et l'Association des Vietnamiens à Vientiane ont envoyé des lettres de condoléances à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Dans sa lettre, l'Association générale des Vietnamiens au Laos affirme qu’avec le décès de Nguyên Phu Trong, le pays a perdu un fils éminent, et les Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ont perdu un dirigeant loyal et exceptionnel. Dans la mémoire des Vietnamiens d’outre-mer, l’image du secrétaire général est toujours celle d’une personne exemplaire, mais aussi extrêmement simple. Son attention et ses instructions précieuses ont fortement renforcé la solidarité et l’entraide, les efforts pour contribuer à la Patrie, ainsi que la confiance dans le Parti et l'État... L'image et la personnalité du secrétaire général Nguyên Phu Trong seront à jamais une source de grand encouragement pour les Vietnamiens dans et hors du pays....

Dans sa lettre, l'Association des Vietnamienne à Vientiane rappelle que les Vietnamiens au Laos, en particulier ceux dans la capitale Vientiane, ont été l'une des communautés ayant eu l’honneur d'accueillir et de rencontrer à plusieurs reprises le secrétaire général Nguyên Phu Trong. La communauté vietnamienne à Vientiane continuera de déployer des efforts pour contribuer au développement du Vietnam.

Le soir du même jour, de nombreux Vietnamiens se sont rendus à la pagode Phât Tich dans la capitale lao pour organiser une cérémonie commémorative, rendant hommage au secrétaire général.

Ma Thi Kim Cuong et Nguyên Kim Hoa ont déclaré qu’elles se sentaient très tristes parce qu'un grand leader de la nation était décédé.

Le Vénérable Thich Minh Quang, chef du Comité de coordination du bouddhisme vietnamien au Laos, bonze gérant de la pagode Phât Tich à Vientiane, a déclaré que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une grande perte pour le peuple vietnamien.

Les participants de la cérémonie ont chanté ensemble des prières et brûlé de l'encens pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong, une personne qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple.

VNA/CVN