Disparition

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant aimé du peuple

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, est décédé des suites de son âge avancé et de la maladie grave le 19 juillet, à 13h38, à 80 ans. Sa vie et sa carrière resteront marquées par ses services exceptionnels rendus à l'œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation, au point qu'il avait reçu le 18 juillet l'Ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction du pays.

Le chef du PCV s'était déjà vu décerner l'Insigne des 55 ans d'adhésion au Parti, reconnaissant son grand mérite, son dévouement remarquable et ses contributions exceptionnelles au processus d'édification du Parti pour le rendre de plus en plus transparent et puissant.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours inspiré considération et respect aux Vietnamiens et à la communauté internationale.

Dans l'intérêt de la nation et du peuple

Il avait une longue expérience à travers des postes importants attribués par le Parti, l'État et le peuple tels que : membre du Comité central du Parti du VIIe au XIIIe exercices ; membre du Politburo du VIIIe au XIIIe exercices ; rédacteur en chef de la Revue Communiste ; secrétaire du Comité du Parti de Hanoï ; président du Conseil théorique central ; président de l’Assemblée nationale ; président de la République et secrétaire général du Parti du XIe au XIIIe exercies. Durant tout au long de son parcours professionnel, le camarade Nguyên Phu Trong a bénéficié à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation de multiples contributions d’envergure, en particulier dans l’œuvre de Renouveau, d’édification et de protection du pays.

En tant que secrétaire général du Comité central du Parti, le camarade Nguyên Phu Trong et le Comité central, le Politburo et le Secrétariat ont créé une grande unité du système politique, portant le Parti, le peuple et l'armée à surmonter les difficultés et les défis et à obtenir des résultats dans tous les domaines, laissant une empreinte majeure reconnue par la population nationale comme par la communauté internationale qui n’a fait que renforcer la position de prestige du Vietnam dans la sphère mondiale.

Y Luyên Niê Kdam, délégué de la Xe législature de l'Assemblée nationale et ex-secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), a déclaré : "Par son grand esprit novateur et ses actions d’intérêt public, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a conquis le peuple. Les grandes contributions du secrétaire général en matière de leadership et de définition de lignes directrices et politiques adéquates, au service du développement national, ont largement participé à la stabilité atteinte par le pays".

À l’internationale, le vice-président du Parti révolutionnaire tanzanien Abdulrahman Omar Kinana a déclaré : "Sous la direction ingénieuse du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a œuvré à des réalisations importantes, tant au niveau national qu’international ; de nombreuses initiatives révolutionnaires dans le travail d’édification du Parti ont contribué à consolider un Parti communiste vietnamien fort et à mieux répondre aux aspirations du peuple. La forte croissance socio-économique et les avancées dans l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté au Vietnam en font l'un des principaux pays au monde dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Millénaire des Nations unies".

Presque 57 an après sont admission au Parti le 19 décembre 1967, le secrétaire général Nguyên Phu Trong est resté absolument loyal au Parti, à la Patrie et au peuple ; faisant preuve en toutes circonstances du courage et de l'intelligence d'un communiste résilient, à la fidélité inébranlable au marxisme-léninisme et à l'idéologie de Hô Chi Minh, dans un objectif d'indépendance nationale et de socialisme, pour le maintien, la défense et le rayonnement des qualités morales révolutionnaires pures et dans un esprit pionnier et exemplaire, sans jamais cesser d’apprendre, de se perfectionner moralement et de se cultiver.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est toujours efforcé d’étudier et de suivre l'idéologie, l'éthique et le mode de vie du Président Hô Chi Minh "laborieux, économique, intègre, droit, toujours dans l’intérêt de la collectivité et jamais dans l'intérêt personnel" ; proche de ses compatriotes et camarades ; travaillant toujours avec un sens élevé des responsabilités, une attitude sérieuse, des méthodes scientifiques, un esprit de décision et de promotion de la démocratie, de respect et d'écoute des opinions des cadres, des membres du Parti et du peuple avec fidélité envers leurs principes.

Selon le lieutenant-général Nguyên Quôc Thuoc, ancien membre du Comité central du Parti, commandant de la IVe Région militaire, délégué des VIIIe, IXe et Xe législatures de l'Assemblée nationale, "le secrétaire général Nguyên Phu Trong a dirigé et fédéré la volonté du Parti tout entier et du peuple. La direction du secrétaire général, c’est la volonté et la force du Parti et du peuple tout entiers, l’exigence de l’intégrité du Parti, à la conquête de la confiance du peuple et des membres du Parti dans les agences dirigeantes".

Le Professeur Nguyên Anh Tri, délégué des XIVe et XVe législatures de l’Assemblée nationale, a quant à lui estimé : "Nous sommes chanceux, honorés et fiers d'avoir choisi une personne digne au nom du peuple. Nous nous sentons également extrêmement confiants et pleins d’espoir que le pays ait su trouver une personne aussi talentueuse, capable et éthique pour diriger la nation. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a parfaitement accompli les tâches assignées par le Parti et le peuple".

En tant que secrétaire général, Nguyên Phu Trong a clairement démontré son rôle essentiel de leadership, en travaillant avec le Comité exécutif central, le Politburo et le Secrétariat pour édifier la solidarité et l'unité de volonté et d'action au sein du Parti. Il a accordé une attention particulière à la définition de la vision stratégique du Parti et de la nation ; à la synthèse de la pratique pour compléter et perfectionner constamment la théorie du socialisme ; à la direction et au rappel régulier du besoin de fermeté du Parti tout entier, du peuple et de l'armée, à une application et un développement créatifs du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh ; à l’indépendance nationale et au socialisme ; à la ferme politique d'innovation du Parti aux principes d’édification inébranlables ; à la garantie des intérêts nationaux et ethniques pour construire et protéger la Patrie socialiste vietnamienne, à en faire un principe de base déterminant, une base solide d'une importance vitale pour notre Partie, notre régime et notre peuple, "ne permettant à personne d'hésiter".

Pour un Parti transparent et puissant

Ces dernières années, le peuple, les responsables et les membres du Parti ont été très enthousiastes et heureux d’appliquer les politiques et les mesures très résolues du Parti et de l’État sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, contribuant à renforcer la confiance du public dans la direction du PCV.

En concernant le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a dirigé avec une très grande détermination politique une percée radicale, persistante, synchrone, globale, méthodique, approfondie et efficace en liant la lutte anti-corruption à l’édification et à la rectification du Parti et du système politique.

Les résultats de nombreuses idées, principes directeurs et actions pour la prévention et la lutte contre la corruption initiés et dirigés par le secrétaire général ont été confirmés par la pratique et été de grands succès. De précieuses leçons théoriques et pratiques en ont été tirées.

"Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné la détermination politique du Parti et de l'État à avoir une attitude de tolérance zéro à l’égard des détournements de fonds, de la corruption et d’autres phénomènes négatifs, y compris à des postes élevés, même au sein du Politburo, sans aucune +zone interdite ni d’exception+, et à traiter avec sévérité toute infraction. Cela fait clairement état de l'unité, de l'acceptation et de la mise en œuvre approfondie de la pensée Hô Chi Minh sur la prévention et la lutte contre la corruption", a souligné le Pr agrégé - Dr Ly Viêt Quang, directeur de l'Institut Hô Chi Minh et dirigeants du Parti de l’Académie nationale de politique de Hô Chi Minh.

La lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs continue d'être menée avec acharnement, avec de nombreuses méthodes nouvelles, approfondies, synchrones et efficaces.

Le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption a été renforcé ; ses fonctions et tâches ont été élargies pour inclure le combat contre les dérives éthiques. L’accent est mis sur la lutte contre la détérioration de l’idéologie politique, de la morale et du mode de vie des cadres et des membres du Parti, la considérant comme la "racine" de tous les problèmes.

Dans le même temps, les Comités de pilotage provinciaux pour la prévention et la lutte contre la corruption et les dérives éthiques ont également été créés dans les 63 villes et provinces du pays et ont connu de bons résultats.

L’élaboration et le perfectionnement des institutions et des politiques sur la gestion socio-économique et le combat contre la corruption et les dérives éthiques s’accélèrent et s’orientent progressivement vers quatre notions : "Ne pas oser (commettre un acte de corruption)", "Ne pas le pouvoir", "Ne pas le vouloir", et "Ne pas en avoir besoin".

La qualité, l’efficacité opérationnelle et la coordination entre les organes et les services en charge de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs se sont améliorées. L’information, la communication et l’éducation en la matière ont également fait des progrès remarquables.

Le travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti continue de se renouveler et de se renforcer sur la base de promulgations de qualité et d’une mise en œuvre sérieuse et synchrone de nombreuses nouvelles réglementations, contribuant à contenir, à prévenir et à repousser les dégradations de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie, et des signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" d’idées politiques, ainsi que les intentions de corruption, les “regroupements pour l’intérêt individuel" et l’"individualisme" parmi un certain nombre de cadres et de membres du Parti.

Dans le même temps, il faut améliorer la capacité de direction et la combativité du Parti, renforcer la solidarité et l’unité au sein du Parti, consolider la confiance du peuple, maintenir la stabilité politique, l’ordre et la sécurité, et favoriser le développement socio-économique.

Selon l’ancien directeur du Département de recherche de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, Duong Quang Phai, depuis que le camarade Nguyên Phu Trong est devenu secrétaire général, le Vietnam a connu d'admirables succès économiques et de changements sociaux et politiques dans un contexte aux évolutions complexes et imprévisibles des situations mondiale et régionale. Le mérite en revient au Parti et au peuple tout entier, notamment grâce à la grande contribution du chef du PCV.

Dans la lutte anti-corruption, le secrétaire général également chef du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption, a fait beaucoup en ne laissant pas couler les affaires, y compris celles ayant cours dans les hauts niveaux du Parti et de l'État.

Dans la vie quotidienne, il aura toujours vécu simplement, humblement, sincèrement, et dignement, en membre exemplaire typique du Parti communiste vietnamien, véritable exemple à suivre pour les cadres et les membres du Parti.

Chaque fois qu'il a pu exprimer ses sentiments, le secrétaire général Nguyên Phu Trong n’a pas manqué de répéter quelques phrases du célèbre roman Et l'acier fut trempé de l'écrivain soviétique Nikolaï Ostrovsky : "Le bien le plus cher de l’homme est la vie. Cela ne lui est donné qu'une seule fois, et il doit la vivre de manière à ne pas éprouver de regrets torturants pour des années perdues, à ne jamais connaître la honte brûlante d'un passé mesquin; vivez donc pour pouvoir dire en mourant : toute ma vie, toutes mes forces ont été données à la plus belle cause du monde : la lutte pour la libération de l'humanité, et apporter le bonheur aux peuples".

