Haïti : les autorités de transition annoncent des élections générales pour 2026

>> Haïti : plus d'un million d'enfants victimes d'insécurité alimentaire

>> Haïti : record de 1,3 million de déplacés internes en raison des violences

>> Le chef de l'ONU demande au CS d'autoriser le déploiement d'une force internationale en Haïti

>> Record de plus de 1,4 million de déplacés en Haïti (ONU)

Plus pauvre pays des Amériques, Haïti n'a pas organisé d'élections en neuf ans et se trouve sans président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021. Il est actuellement dirigé par des autorités de transition qui ont eu du mal à s'accorder sur divers sujets, dont le calendrier électoral. Après l'adoption lundi 1er décembre d'un décret sur la tenue des élections, "nous pouvons à présent commencer le calendrier électoral", a déclaré Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire, une entité institutionnellement indépendante de l'exécutif. "Le rétablissement de la sécurité est un préalable pour la réalisation du premier tour le 30 août 2026", a-t-il ajouté, en référence aux élections législatives et présidentielle. Haïti subit depuis longtemps la violence des gangs, mais la situation s'est aggravée depuis début 2024, lorsque le Premier ministre de l'époque Ariel Henry avait été poussé à la démission par ces groupes armés, qui contrôlent désormais 90% de Port-au-Prince, selon l'ONU.

APS/VNA/CVN