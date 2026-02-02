RD Congo : plus de 350 cas de rougeole signalés dont cinq mortels

Ces données, qui ne concernent pour l’instant que la partie centrale du pays, ont été rapportées dimanche 1er février par Radio Okapi, sur la base d’informations du ministère de la Santé congolais. Lors de la précédente épidémie survenue l’année dernière, 5 décès avaient également été recensés, sur un total de 479 infections. La tendance observée cette année s’avère nettement plus alarmante, avec une propagation de la maladie qui s’accélère. Face à cette situation, le gouvernement congolais a décidé d’accroître ses achats de vaccins et de mettre en place des examens préventifs pour la population, en priorité pour les nourrissons de moins de 23 mois.

APS/VNA/CVN