Les États-Unis signalent plus de 2.000 cas de rougeole en 2025, un record depuis 1992

Les États-Unis ont signalé plus de 2.000 cas de rougeole en 2025, soit le nombre annuel le plus élevé depuis 1992, selon les dernières données publiées par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

En date du 30 décembre, un total de 2.065 cas confirmés de rougeole ont été signalés dans tout le pays, environ 11% des patients ayant dû être hospitalisés.

Ces cas ont été signalés dans 44 juridictions américaines, ainsi qu'un petit nombre de cas parmi les visiteurs internationaux aux États-Unis, ont indiqué les CDC. Ce chiffre représente le total annuel le plus élevé depuis 1992, année où 2.126 cas de rougeole avaient été confirmés dans tout le pays.

Selon les CDC, 49 épidémies ont été signalées en 2025, et les cas associés à ces épidémies représentaient 88% de toutes les contaminations confirmées. Les patients âgés de 5 à 19 ans constituaient la plus grande partie des cas, représentant environ 42% du total.

Trois décès confirmés comme étant dus à la rougeole ont été signalés aux États-Unis en 2025. La rougeole a été déclarée éradiquée aux États-Unis en 2000, ce qui signifie "qu'il n'y a pas de propagation de la rougeole dans le pays et que les nouveaux cas ne sont détectés que lorsque quelqu'un contracte la rougeole à l'étranger et revient dans le pays", selon les CDC.

Avec la recrudescence des cas de rougeole et des épidémies de l'année dernière, les experts en santé publique ont averti que les États-Unis pourraient bientôt perdre leur statut d'éradication, comme le Canada en novembre 2025.

