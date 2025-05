RCEP, catalyseur pour la croissance des exportations

L’année 2025 marque la 3 e de l’entrée en vigueur du Partenariat économique régional global. Ce plus grand accord de libre-échange en termes de PIB et de population offre aux entreprises l’opportunité de développer leur coopération internationale.

>> Le RCEP marque trois années de coopération régionale renforcée

Le Partenariat économique global régional (RCEP) est un accord de libre-échange entre 15 pays de la région Asie-Pacifique. Il intègre les dix membres de l’ASEAN et cinq autres pays d’Asie de l’Est : la Chine, la République de Corée et le Japon (appelé parfois ASEAN +3), ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande (ASEAN + 5).

Photo : VNA/CVN

Le RCEP comprend un mélange de pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Cinq des six plus grandes économies de la région Asie-Pacifique sont parties de cet accord : la Chine, le Japon, l’Australie, la République de Corée et l’Indonésie. Les économies de taille moyenne comprennent la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et les Philippines. Plusieurs petites économies sont également signataires, à savoir le Cambodge, Brunei, le Laos et le Myanmar.

Au total, ces nations représentent 30% de la population mondiale (2,2 milliards de personnes) et environ 30% du PIB mondial (26,2 billions de dollars). Ces chiffres font du texte le plus grand accord de libre-échange au monde en matière de population et de PIB. Le traité représente aussi 29% du commerce des biens et des services, ainsi que 32,5% des investissements dans le monde.

Intégration économique

Le RCEP a été officiellement signé le 15 novembre 2020 lors du Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2022. L’accord n’est pas seulement limité à la région de ses principaux membres, mais ses effets se font sentir dans le monde entier.

Ces trois dernières années, le traité s’est imposé comme un moteur de croissance des exportations, d’expansion des échanges commerciaux, de facilitation des investissements et de développement des chaînes d’approvisionnement régionales, contribuant notamment à la reprise et à la résilience de l’économie mondiale dans la période post COVID-19.

Parmi ses 15 membres, cinq font partie du G20. Le cadre d’accès libre de l’accord a suscité l’intérêt des nouvelles économies souhaitant y adhérer. Les pays membres ont finalisé les procédures d’entrée et créé une Unité de soutien au RCEP (USR) pour renforcer les efforts de mise en œuvre, soulignant ainsi l’importance stratégique croissante du partenariat.

Ces trois dernières années, le traité a eu un impact positif sur l’intégration économique internationale du Vietnam et a soutenu les activités économiques et commerciales plus larges de l’ASEAN et des pays membres. En fournissant un cadre juridique unifié, il renforce la transparence régionale et consolide le rôle dudit bloc en tant que destination d’investissement attractive, un atout crucial dans le contexte actuel d’incertitudes commerciales mondiales.

Tarifs préférentiels

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère des Finances, en 2024, les exportations vietnamiennes vers les pays signataires du RCEP ont atteint 155,4 milliards de dollars, soit une hausse de 17,8% par rapport à 2021. En 2023, elles se sont chiffrées à environ 146,5 milliards de dollars, soit 41,3% du chiffre d’affaires à l’exportation du pays. L’an passé, parmi les marchés où le Vietnam a réalisé le plus grand chiffre d’affaires à l’exportation figurent la Chine avec 61,2 milliards de dollars, l’ASEAN (36,87 milliards), la République de Corée (25,62 milliards) et le Japon (24,6 milliards), en hausse respectivement de 9,3%, 27,6%, 16,7%, 22,2% par rapport à 2021 (date avant l’entrée en vigueur du traité).

D’après le Docteur Trân Toàn Thang, chef du Service des prévisions économiques sectorielles et des entreprises relevant du Centre national d’informations et de prévisions socio-économiques, le RCEP aidera le Vietnam à participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement régionales. La tendance au déplacement de chaînes d’approvisionnement vers le Vietnam, qui a préalablement commencé grâce à des accords de libre-échange bilatéraux, continuera d’être promue par ce traité. Les flux d’investissements directs étrangers au Vietnam devraient également augmenter.

Le plus grand avantage apporté par la mise en œuvre du traité aux entreprises est la croissance économique grâce aux tarifs préférentiels. Plus de 90% des biens échangés par les entreprises des pays membres du RCEP, sont taxés à zéro pour cent. L’exonération et la réduction fiscales dans le cadre de l’accord ont réduit considérablement les coûts de transactions entre les marchés émergents de la région et ont rendu les échanges commerciaux plus dynamiques. Il s’agit également d’un levier important pour promouvoir la forte croissance des marchés émergents de la région.

Thê Linh/CVN