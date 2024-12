10e Prix national de l'information pour l'étranger de 2024

L'Agence Vietnamienne d’Information a remporté 18 prix

Étaient présents à la cérémonie de remise des prix Nguyên Trong Nghia, président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, chef du Comité directeur chargé du travail d'information pour l’étranger ; Bùi Thanh Son, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des dirigeants de ministères et des branches.

L’édition de cette année a attiré la participation nombreuse d’agences, d'organisations et d’individus nationaux et étrangers. Les œuvres participants sont non seulement diverses en genre mais également riches en contenu, mettant en valeur l'image du Vietnam en tant que pays dynamique, intégré et résilient.

Le Conseil des prix a décerné 10 premiers prix, 20 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix et 49 prix d’encouragement.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, Nguyên Trong Nghia a félicité les auteurs primés et apprécié les contributions positives du travail d'information pour l'étranger en général et de l'équipe de journalistes chargé de l'information pour l'étranger en particulier au renforcement du rôle du pays, de sa position et de son prestige sur la scène internationale.

Plus de 1.200 œuvres en lice

Le comité d'organisation a reçu 1.289 œuvres dans 10 catégories.

Les thèmes des œuvres/produits de cette année continuent de couvrir pleinement d'importants événements politiques et culturels et les réalisations du pays dans tous les domaines ; les lignes directrices, les politiques du Parti et de l'État, en particulier sur les questions prioritaires de développement actuelles telles que la science et la technologie, la transformation numérique, l'économie verte et aussi la beauté du Vietnam et de ses habitants et ses valeurs culturelles.

Les œuvres/produits étrangers démontrent une vision profonde, positive et multiforme sur les activités des relations extérieures du Vietnam, les relations entre le Vietnam et les pays de la région et du monde, ainsi que l'attractivité du Vietnam en tant que destination intéressante, de la longue histoire

En plus des langues populaires, de nouvelles langues telles que l'arabe, l'italien et l'israélien sont apparues cette année dans les catégories des journaux imprimés et électroniques étrangers. Les langues ouzbek et cinghalais figurent dans la catégorie livre. Le prix de cette année récompense également la participation des agences de représentation vietnamienne à l'étranger et de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Parmi les unités participant au prix dans la catégorie des journaux imprimés et électroniques en langue étrangère, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) demeure l'agence avec le plus grand nombre d'œuvres soumises. La VNA a remporté 18 prix : deux premiers prix, quatre deuxièmes prix, six troisièmes prix et six prix d'encouragement.

Comme les saisons précédentes, le prix de cette année enregistre la participation de nombreux auteurs qui sont des universitaires, des chercheurs et des journalistes étrangers tels que le Cambodge, l'Inde, la Russie, le Mexique, l'Argentine, le Laos et Taïwan (Chine). Les experts connus tels que SD Pradhan (Inde) et Uch Leang (Cambodge) continuent de soumettre de nombreuses candidatures.

La catégorie télévision a enregistré la participation de nombreuses stations de radio et de télévision locales et centrales et les œuvres d'auteurs étrangers qui ont été diffusées sur des chaînes de télévision étrangères telles que Pakistan World TV et Southeast Asia Today de l'Indonesia.

