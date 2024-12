70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud

Honorer l'histoire, se tourner vers l'avenir

Photo : Hồng Đạt/VNA/CVN

L'histoire laisse son empreinte

En novembre 2024, à Sông Đốc, dans le district de Trần Văn Thời, province de Cà Mau - là où, autrefois, des navires ont quitté le port pour emmener des fonctionnaires, des soldats et des étudiants du Sud vers le Nord - une cérémonie d'inauguration a eu lieu et la statue commémorative du voyage en train vers le Nord en 1954 a reçu le certificat de monument national.

Sông Đốc est le plus grand et le plus animé des ports de la province de Cà Mau. Il y a 70 ans, après la signature des Accords de Genève, le port de Sông Đốc a été choisi comme point de rassemblement pour envoyer des militaires et civils du Sud vers le Nord pour travailler, étudier et construire une arrière-base solide en vue de la libération totale du Sud et de la réunification du pays…

Aujourd’hui, pour honorer les sacrifices immenses de nos ancêtres dans la lutte pour sauver le pays et la contribution des habitants dans la lutte pour la libération nationale, le Comité du Parti de la province de Cà Mau a mobilisé des ressources pour construire la statue commémorative du voyage en train vers le Nord en 1954, à Sông Đốc, dans le district de Trần Văn Thời. "C’est un symbole vivant de la solidarité indéfectible entre le Nord et le Sud et un projet en l’honneur du XVIIe Congrès du Parti de la province de Cà Mau pour la période 2025-2030", affirme le président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Phạm Thành Ngại.

Située sur la rive sud du fleuve Ông Đốc, la statue commémorative du voyage en train vers le Nord en 1954 a été construite en granite. Elle mesure 25 m de longueur, 10,5 m de hauteur et 8,5 m de largeur. Les deux côtés du navire sont décorés de bas-reliefs stylisés représentant des scènes émouvantes d'adieux où tous ont juré de remplir la mission assignée par le Parti, se promettant de se retrouver un jour à l'unification du pays.

La province de Cà Mau considère ce projet comme une œuvre importante, ayant une signification politique, historique et culturelle profonde, un symbole vivant de la solidarité indéfectible entre le Nord et le Sud. De plus, c’est un lieu éducatif essentiel pour transmettre les traditions révolutionnaires et un point d'intérêt pour les habitants et les touristes, qui peuvent y venir pour découvrir l’histoire. Pour le chef-lieu de Sông Đốc, ce projet sera un point fort du développement urbain de la région, renforçant les connexions avec d’autres sites pour soutenir la culture, le tourisme et stimuler le développement économique et social local.

Photo : Kim Há/VNA/CVN

De plus, dans le district de Thới Bình, la stèle commémorative dédiée à l’Oncle Hồ et au pommier étoilé du Sud (où en 1954, Lê Thị Sảnh envoya un pommier étoilé au Nord en hommage au Président Hồ Chí Minh) a également été classée en tant que site historique et culturel provincial lors des commémorations des 70 ans de l'événement du "Déplacement vers le Nord" (1954-2024).

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, Nguyễn Minh Luân, la province a investi pour restaurer ce monument et a décidé de le classer en tant que site provincial, afin de reconnaître la valeur historique de cet événement et l’image des habitants envoyant cet arbre en cadeau au Président Hồ Chí Minh, illustrant leur confiance en la direction du Parti et du Président Hồ Chí Minh, ainsi que l'amour de la nation du peuple du Sud, y compris de Cà Mau, pour la lutte de libération nationale et l’accomplissement de la mission de "réunification du Nord et du Sud".

Construire la Patrie aujourd'hui et demain

Cà Mau occupe une position stratégique importante en termes de développement économique et social, ainsi que pour la défense et la sécurité. Cette province, riche en traditions révolutionnaires, est un véritable témoignage de l'esprit patriotique des générations passées, qui ont lutté dans des conditions difficiles contre les envahisseurs étrangers et ont conquis la nature.

Afin de garantir un développement rapide, durable et intégré de cette province située à l'extrémité sud du pays, le secrétaire général du Parti communiste, Tô Lâm, a souligné lors de sa visite à Cà Mau en novembre 2024 : "Cà Mau est l'une des provinces ayant de nombreux atouts et avantages, il est donc essentiel de promouvoir l'esprit local, de prendre des initiatives et de ne pas attendre passivement. Il est important de mettre en œuvre des solutions prioritaires pour garantir que la croissance soit accompagnée de la protection de l'environnement, de la sécurité sociale et d'une amélioration continue de la vie des habitants".

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a demandé à la province de tirer davantage parti de sa position géographique, d'accorder une attention particulière à l'urbanisme et de prioriser les investissements dans les infrastructures, notamment les transports. Cà Mau, avec la ville de Cần Thơ, les provinces de Kiên Giang et An Giang, fait partie de la région économique clé du delta du Mékong. Le visage économique et social de cette région dépend en grande partie du rôle central de ces provinces. Cà Mau doit donc maximiser l'exploitation de ses avantages uniques, en particulier ses atouts maritimes, insulaires et son écosystème de mangroves. Elle doit aussi renforcer la coopération avec les autres provinces de la région pour élaborer des stratégies communes et partager les résultats du développement.

Photo : Kim Há/VNA/CVN

En particulier, la province de Cà Mau doit développer un plan pour réorganiser la population afin d'améliorer l'efficacité des investissements en infrastructure (routes, électricité, eau, télécommunications, Internet…) et réduire les coûts des services publics tels que la santé, l'éducation et les services administratifs. Cela permettra d'éliminer la dispersion de la population, de concentrer les terres pour des projets d'investissements majeurs et pour un développement futur.

Le secrétaire général Tô Lâm a également suggéré à Cà Mau d'accélérer la résolution des obstacles au développement, en mettant l'accent sur les citoyens et les entreprises, en mobilisant et en libérant toutes les ressources internes et externes pour le développement économique et social. Il a insisté sur l'importance de réformer l'administration, de promouvoir la transformation numérique, le passage à une économie verte et de renforcer la compétitivité de la province. Par ailleurs, la province doit investir dans l'éducation et la santé, tout en préservant et en valorisant son riche patrimoine culturel comme ressource pour le développement.

Selon le secrétaire du comité provincial de Cà Mau, Nguyễn Tiến Hải, située à l'extrême Sud du pays, avec une superficie de plus de 5.200 km², représentant 13,15% de la surface du delta du Mékong, Cà Mau est la seule province du Vietnam à être entourée par la mer sur trois côtés. Avec ses 254 km de côte et un domaine de pêche de 80.000 km², Cà Mau possède une grande richesse en ressources maritimes et aquatiques, ainsi que plus de 300.000 ha dédiés à l'aquaculture, offrant de nombreuses opportunités pour devenir un centre de transformation des produits marins et alimentaires, tant pour la région que pour le pays.

Avec un terrain plat et bas, une mer vaste, du soleil et du vent, Cà Mau dispose également de potentiel pour le développement des énergies renouvelables. Grâce à ses écosystèmes uniques, comme les mangroves et les forêts de cajeput sur des sols tourbeux, la province est considérée comme le poumon vert du delta du Mékong.

Photo : Kim Há/VNA/CVN

En outre, l'histoire révolutionnaire et les festivals traditionnels de la province font de Cà Mau un lieu riche en valeurs culturelles, offrant un potentiel considérable pour le développement du tourisme écologique, du tourisme maritime et insulaire, ainsi que du tourisme agricole et communautaire.

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais l'événement du "Déplacement vers le Nord" demeure une étape marquante dans l’histoire de la révolution vietnamienne. Pour la province de Cà Mau, cet événement reste un symbole de fierté pour le Comité du Parti, les autorités et les habitants de la province, honorant l’histoire, rendant hommage aux générations passées et avançant avec détermination, tout en s'intégrant pleinement et en réalisant des progrès significatifs dans cette nouvelle phase.

Fort de son histoire glorieuse et de son esprit de solidarité, Cà Mau s'engage à utiliser efficacement ses avantages, à résoudre les obstacles pour développer son économie et sa société, et à assurer un avenir de prospérité et de bonheur pour ses habitants.

Thanh Trà-Hồng Đạt-Kim Há-Thế Anh-Phuong Mai/CVN