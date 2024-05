Hô Chi Minh-Ville renforce la sécurité au travail

Lors de la cérémonie de lancement, Duong Anh Duc a souligné que les travailleurs constituent un atout précieux pour les entreprises, et pour l'économie de la ville en général. Par conséquent, les départements, les syndicats et les entrepreneurs doivent savoir protéger cette précieuse ressource humaine.

Selon les statistiques, Hô Chi Minh-Ville compte plus de 220.000 entreprises et plus de 434.000 établissements de production et commerciaux privés, utilisant plus de 4,6 millions de personnes travaillant dans divers secteurs.

Des tâches majeures

Lors de cette cérémonie de lancement, le vice-président a demandé aux unités concernées de se concentrer sur un certain nombre de tâches en matière de sécurité et d'hygiène au travail.

La ville sensibilise aux niveaux des agences, des organisations, des entreprises à la responsabilité envers la sécurité des travailleurs; combiner la prévention avec la détection et le traitement strict des violations de la sécurité au travail…

Elle va promouvoir la recherche scientifique sur la sécurité, l'hygiène au travail et la santé des travailleurs, réaliser des projets scientifiques tels que construire des modèles de production sûrs, application de normes de sécurité avancées des systèmes de gestion, nouveaux modèles de gestion de la sécurité au travail.

Il faut investir davantage dans la sécurité et l'hygiène au travail, améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et donner la priorité au personnel pour déployer des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les unités de l’Etat à tous les niveaux veillent à intégrer la sécurité et l’hygiène au travail dans les programmes et plans de développement socio-économique des secteurs et des localités.

La ville organisera des inspections et coordonner étroitement les départements et les branches dans l'inspection des industries et des métiers à hauts risques tels que la construction, l'électricité, la chimie, la mécanique, le travail en espaces confinés ; former les ressources humaines chargées de ces inspections.

Selon un rapport du Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, en 2023, les accidents du travail à Hô Chi Minh-Ville ont été au nombre de 703 (en baisse de 12,45% en un an), dont mortels (en baisse de 45%). Les accidents du travail surviennent principalement dans la production industrielle, notamment la production de chaussures (21,62%), la transformation et la fabrication de produits métalliques (représentant 21,62%), la confection (représentant 8,53 %). ).

Le Service a également mis en évidence que le secteur de la construction représente 20% des accidents du travail graves. Le montant total des dommages dus aux accidents du travail (sans compter les dommages matériels) s'élève à plus de 17 milliards de dôngs. Le nombre de jours d'arrêt pour accidents du travail était estimé à 11.208 jours.

Par rapport à l'ensemble du pays, Hô Chi Minh-Ville, avec Hanoï, Quang Ninh (Nord) Binh Duong et Dông Nai (Sud), reste l'une des localités ayant le plus grand nombre d'accidents du travail : 10,2% du total national (703 des 6.879 accidents du travail en 2023), avec 8,74% de cas mortels (44 des 503 accidents du travail mortels en 2023).

Texte et photos : Quang Châu/CVN