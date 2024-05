Un Allemand tué et sa femme blessée après la chute d'une moto dans le Nord

Selon les autorités du district de Mai Chau, l'accident s'est produit alors que l'homme identifié comme Freddy Host conduisait une moto, transportant son épouse Susanne Heike de la commune de Dong Tan, district de Mai Chau, à la commune de Chieng Yen, district de Van Ho, province voisine de Son La.

Photo : VNA/CVN

Ils sont tombés vers 10h30 dans un gouffre de 40 mètres de profondeur. L'accident a tué le mari tandis que la femme a subi de multiples blessures.

Elle est maintenant soignée à l'hôpital provincial de Hoa Binh. Dès que l'accident s'est produit, la police locale s'est coordonnée avec les agences pour examiner rapidement les lieux et le corps du défunt et enquêter pour clarifier la cause de l'accident.

