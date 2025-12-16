L'Indonésie révoque 22 permis d'exploitation forestière

L'Indonésie va révoquer 22 permis d'exploitation forestière à travers le pays suite aux inondations et glissements de terrain meurtriers qui ont dévasté des régions de l'île de Sumatra, au Nord-Ouest du pays.

>> Indonésie : le bilan des inondations et des glissements de terrain monte à 604 morts

>> Inondations en Indonésie : craintes de famine, le bilan dépasse les 900 morts

>> Inondations en Indonésie : le bilan monte à 950 morts et 5.000 blessés

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette décision a été annoncée le 15 décembre par le ministre des Forêts, Raja Juli Antoni, alors que les avertissements se multiplient de la part des écologistes et des experts quant au rôle de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain qui, ce mois-ci, ont fait plus de 1.000 morts et provoqué des torrents de boue dans les villages.

Selon Raja Juli Antoni, le gouvernement révoquera 22 permis d'exploitation forestière couvrant plus d'un million d'hectares de forêt, dont plus de 100.000 ha à Sumatra.

Avec l'ajout d'un million d'hectares supplémentaires, ce sont désormais environ 1,5 million d'hectares de forêts indonésiennes qui sont réglementés, a-t-il déclaré, faisant référence à la superficie totale après sa décision de février de révoquer des permis concernant près de 500.000 ha de terres.

Les forêts contribuent à absorber les précipitations et à stabiliser le sol grâce à leurs racines. Leur absence rend certaines régions plus vulnérables aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

L'Indonésie figure régulièrement parmi les pays du monde qui subissent les plus fortes pertes forestières annuelles. L'exploitation minière, les plantations et les incendies ont entraîné la destruction de vastes étendues de la luxuriante forêt tropicale du pays au cours des dernières décennies.

Plus de 240.000 ha de forêt primaire ont disparu en 2024, selon une analyse du projet Nusantara Atlas de la start-up de conservation The TreeMap.

VNA/CVN