Quatre Résolutions stratégiques pour une nouvelle ère

>> L'Assemblée nationale discute des mécanismes pour soutenir l’économie privée

>> Les résolutions N°66 et N°68 contribuent au développement national dans la nouvelle ère

>> Quatre résolutions stratégiques pour un Vietnam puissant et prospère

>> Résolutions du Parti : quatre piliers pour faire décoller le pays

Photo : VNA/CVN

Clôturant la conférence nationale sur la mise en œuvre des Résolutions N°66 et 68 du Politburo du Parti le 18 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a livré un discours capital. Il a souligné l’importance de renouveler la pensée sur l’État de droit, l’application des lois, et la mobilisation du secteur privé comme moteur stratégique du développement socio-économique national.

Piliers pour l’envol du pays

Le chef du PCV a mis en exergue les bouleversements mondiaux sans précédent que l’on observe aujourd’hui : géopolitiques, géoéconomiques, concurrence stratégique intense, déplacements des centres économiques, explosion des sciences et technologies, défis climatiques et enjeux sécuritaires traditionnels ou non-traditionnels.

“Ces dynamiques créent à la fois défis et opportunités. Ceux qui saisissent les opportunités et surmontent les obstacles réussissent. Sinon, les conséquences seront inverses, menant à une situation où les retardataires boiront l’eau boueuse”, a-t-il averti.

Le plus haut dirigeant a souligné qu’après près de 40 ans de persévérance dans le Renouveau (Đôi moi), le pays avait réalisé des accomplissements considérables, voire grandioses : croissance économique continue, amélioration du niveau de vie, et consolidation de la position internationale.

“Nous avons le droit d’être fiers, mais nous devons aussi reconnaître de nombreux défis ardus qui nous attendent. Il ne faut ni relâcher notre vigilance, ni nous reposer sur nos lauriers, ni tarder. Il est impératif de continuer à innover, à réformer, à mobiliser toutes les ressources et énergies de la société et du peuple, en déployant une action profonde, complète et décisive pour atteindre les objectifs fixés. Ces réformes ne sont pas seulement une exigence objective du développement, mais aussi un impératif pour l’avenir de la nation”, a souligné Tô Lâm.

Selon lui, ces initiatives s’articulent autour de quatre avancées majeures : les Résolutions du Politburo N°57 (22/12/2024) sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; N°59 (24/1/2025) sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation ; N°66 sur la rénovation de l’élaboration et de l’application des lois pour répondre aux exigences du développement dans la nouvelle ère ; et N°68 (4/5/2025) relative au développement du secteur économique privé.

“Ces quatre résolutions peuvent être considérées comme les +quatre piliers + nous permettant de prendre notre envol”, a affirmé le secrétaire général du Parti. Il a appelé l’ensemble du système politique, du Parti, du peuple et de l’armée à s’unir, à surmonter les difficultés, à transformer l’aspiration en action et le potentiel en force réelle, afin de propulser le Vietnam dans une nouvelle ère de développement, de prospérité et de puissance.

Pour l’avenir, Tô Lâm a clairement indiqué que pour un développement rapide et durable, le Vietnam ne peut se permettre de suivre les anciennes voies. Le pays doit oser voir grand, agir en conséquence, et entreprendre des réformes majeures avec la plus haute détermination politique et des efforts inlassables.

“Ces quatre résolutions clés du Politburo formeront les fondations institutionnelles, impulsant notre pays vers une nouvelle ère et concrétisant la vision d’un Vietnam développé et à revenu élevé d’ici 2045”, a-t-il insisté.

Toutes ces résolutions mettent en lumière le rôle de leadership unifié du Parti, l’engagement coordonné et innovant de tout le système politique, ainsi que la participation concrète des entreprises, des citoyens et des intellectuels. Les axes de mise en œuvre - application de la loi, transformation numérique, innovation, développement du secteur privé et intégration internationale - exigent une coordination étroite, un contrôle et un suivi réguliers, ainsi qu’une évaluation continue de leur efficacité.

Rapidité, rigueur et efficacité

Photo : VNA/CVN

Le plus haut dirigeant vietnamien a clairement défini l’objectif majeur pour les cinq prochaines années (2025-2030) : parachever un cadre législatif moderne et cohérent pour dynamiser le développement.

Soulignant que 2025 marque le début d’une nouvelle ère et que l’objectif de devenir une nation développée n’est qu’à deux décennies, le secrétaire général a averti : sans un rythme de réforme soutenu et des avancées immédiates, le Vietnam ratera une opportunité précieuse et prendra du retard dans la course mondiale.

Ainsi, pour les tâches urgentes de 2025, il a appelé à une mise en œuvre rapide, méthodique et substantielle des missions, avec l’efficacité concrète comme principal critère d’évaluation. L’ensemble du système politique est instamment prié de réaliser huit missions prioritaires.

Premièrement, finaliser et promulguer rapidement les programmes et plans d’action nationaux découlant des quatre résolutions, en assurant une cohérence forte, des objectifs clairs, des feuilles de route précises et des attributions spécifiques. Parallèlement, établir un ensemble d’indicateurs pour un suivi et une évaluation périodiques.

Deuxièmement, réviser en profondeur le système législatif, en modifiant, complétant, remplaçant ou abrogeant les dispositions obsolètes, conformément à l’esprit de la Résolution 66.

Troisièmement, lancer sans délai les programmes clés en science, technologie, innovation et transformation numérique ; approuver et déployer les programmes nationaux ; créer de nouveaux centres d’innovation ; et élaborer un cadre juridique pour les “sandboxes” réglementaires.

Quatrièmement, se concentrer sur la négociation et l’application efficace des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, tout en se préparant activement à participer à de nouveaux accords pour transformer les engagements d’intégration en croissance réelle.

Cinquièmement, réaliser une percée dans l’amélioration de l’environnement des affaires: réduire d’au moins 30% les procédures administratives, numériser les services publics, et soutenir les PME en matière de capital, de technologie et de transformation numérique ; élaborer un projet de développement pour les grands groupes privés.

Sixièmement, consolider la structure de direction et de coordination pour l’exécution des résolutions; établir des comités de pilotage spécialisés aux niveaux central et provincial ; assurer un mécanisme de direction unifié, de contrôle et de supervision réguliers.

Septièmement, prioriser la formation et le perfectionnement des ressources humaines pour la mise en œuvre des résolutions suivantes : formation approfondie en droit moderne, science et technologie, intégration internationale et gestion d’entreprise ; développement d’une jeune génération de cadres dotés d’une pensée innovante, de compétences numériques et d’une capacité d’adaptation globale.

Huitièmement, intensifier la communication et créer un consensus social : élaborer des programmes de communication nationaux pour chaque résolution ; renforcer le dialogue politique entre le gouvernement, les entreprises, les citoyens et les intellectuels et mobiliser ainsi l’intelligence sociale pour le processus de mise en œuvre.

Exemplarité et esprit pionnier

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a affirmé que le Comité central du PCV était plus que jamais un bloc uni et déterminé, guidant l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour atteindre et dépasser les objectifs fixés par la Résolution du XIIIe Congrès du Parti, préparant ainsi le pays à entrer dans une ère de développement, de prospérité et de bonheur.

Depuis le Xe plénum du Comité central du XIIIe mandat (septembre 2024), le Politburo et le Secrétariat ont travaillé sans relâche pour résoudre de nombreux problèmes fondamentaux, levant des “points de blocage” et créant de nouveaux espaces de développement pour le pays.

La mise en œuvre énergique de la Résolution N°18 du Comité central sur la “poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l’appareil du système politique pour le rendre plus compact et efficace” ; la construction d’administrations locales à deux niveaux et la réorganisation des unités administratives pour “prendre leur envol” ont été sérieusement déployées par les cadres et les membres du Parti, et plus important encore, elles ont été suivies, approuvées et soutenues par la quasi-totalité de la population, qui y voit une véritable révolution pour le pays dans cette nouvelle période.

Pour concrétiser l’aspiration à un Vietnam prospère et puissant, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée doivent continuer à s’unir, à travailler de concert, en valorisant au plus haut point l’esprit patriotique, la volonté d’autonomie et l’ambition d’élever la nation vietnamienne dans cette nouvelle ère.

Car “en unissant nos forces et nos cœurs, aucune tâche n’est insurmontable”, a insisté le secrétaire général : “L’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée doit définir clairement son rôle et ses responsabilités ; faire preuve d’initiative, de créativité et d’unité dans l’émulation patriotique, et être déterminé à réaliser avec succès les objectifs de développement socio-économique, de défense, de sécurité et d’amélioration de la vie des citoyens, pour que leur existence s’améliore de jour en jour. Chaque cadre, chaque membre du Parti, chaque citoyen vietnamien doit devenir un soldat pionnier sur le front du développement national”.

Développement rapide et durable

Le secrétaire général du Parti a exhorté les dirigeants, du niveau central aux localités, à faire preuve d’exemplarité et à être pionniers dans la pensée et l’action. Il a insisté sur la nécessité d’oser penser, oser agir, oser innover et assumer les responsabilités dans l’intérêt national, quitte à sacrifier les intérêts personnels pour le bien commun. Les programmes d’action doivent être mis en œuvre de manière décisive et structurée, l’efficacité concrète servant de mesure de la capacité et des résultats. Il a également appelé à continuer de proposer de nouvelles résolutions, guidées par la maxime du Président Hô Chi Minh : “Tous les intérêts sont pour le peuple. Tous les pouvoirs appartiennent au peuple”.

Le peuple et les entreprises doivent être reconnus comme le centre et les acteurs créatifs du développement. Il est crucial d’alimenter un fort esprit d’entreprise national, de mobiliser les forces d’innovation au sein de toute la société, et de développer l’économie numérique, l’économie de la connaissance, l’économie verte et l’économie circulaire. Ces efforts propulseront le Vietnam rapidement et résolument sur la voie de la modernisation et de l’intégration.

Fort de la tradition héroïque, de la sagesse, du courage et de l’aspiration constante à l’excellence de toute la nation, Tô Lâm est convaincu que le Vietnam avancera fermement sur la voie d’un développement rapide et durable. Chaque comité du Parti, chaque administration, chaque organisation et chaque individu doit définir clairement ses responsabilités, transformant les engagements politiques en résultats concrets et tangibles. Ensemble, il faut allumer la flamme du renouveau, de l’aspiration et de l’action, pour un Vietnam riche, prospère et puissant, au coude à coude avec les grandes puissances mondiales d’ici 2045.

Hai Liên - Huong Linh/CVN