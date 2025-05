De nouvelles politiques économiques marquantes en vigueur à partir de juin 2025

>> Les entreprises publiques appelées à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales

>> Répartir raisonnablement du budget pour une meilleure efficacité

>> Un nouveau moteur pour le développement économique

Photo : Xuân Quy/VNA/CVN

Conformément au décret N°70/2025/ND-CP modifiant et complétant certains articles du décret N°123/2020/ND-CP réglementant les factures et documents, publié par le gouvernement le 20 mars 2025 et entré en vigueur le 1er juin 2025, les ménages et les particuliers exerçant une activité commerciale dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à un milliard de dôngs doivent désormais utiliser des factures électroniques générées par des caisses enregistreuses connectées aux autorités fiscales.

Cette nouvelle politique concerne non seulement les ménages traditionnels, mais aussi des secteurs tels que l'hôtellerie-restauration, le transport de passagers, le divertissement, etc.

La circulaire 003/2025/TT-BNV du ministère de l'Intérieur, publiée le 28 avril 2025, relative aux lignes directrices pour la gestion de la main-d'œuvre, des salaires, des rémunérations et des primes dans les entreprises publiques, entrera en vigueur le 15 juin 2025.

Par ailleurs, selon la circulaire 03/2025/TT-NHNN de la Banque d'État du Vietnam, publiée le 29 avril 2025, qui régit l'ouverture et l'utilisation des comptes en dongs vietnamiens pour les investissements étrangers indirects au Vietnam, à compter du 16 juin 2025, les investisseurs étrangers ne seront autorisés à ouvrir qu'un seul compte d'investissement indirect en dongs vietnamiens auprès d'une seule banque pour effectuer les transactions correspondantes.

Cette mesure constitue une étape importante pour améliorer la gestion des flux d'investissements étrangers, tout en prévenant la fraude et le blanchiment d'argent.

Enfin, la circulaire 20/2025/TT-BTC du ministère des Finances, publiée le 5 mai 2025, modifie et complète certains articles de la circulaire 51/2021/TT-BTC du 30 juin 2021, qui régit les obligations des organisations et des particuliers exerçant des activités d'investissement étranger sur le marché vietnamien des valeurs mobilières.

Entrée en vigueur le 20 juin 2025, cette circulaire impose à toutes les organisations et personnes impliquées dans ces activités de soumettre leurs rapports par voie électronique via le système de gestion des investisseurs étrangers de la Commission nationale des valeurs mobilières. Les documents de rapport devront être conservés pendant au moins cinq ans.

L'ensemble de ces mesures vise à assurer la transparence du marché, à renforcer la gestion et à promouvoir une transformation numérique globale.

VNA/CVN