Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville rencontrent et écoutent les enfants

Le 30 mai, le programme "Les dirigeants de la ville rencontrent et écoutent les enfants" 2025 a été organisé par le Comité permanent de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en collaboration avec le Conseil populaire de la ville. La rencontre s’inscrit dans le cadre du Mois d’action pour les enfants et de la célébration de la Journée internationale de l’enfance (1 er juin).

Il s'agit d'une occasion significative pour les dirigeants municipaux d’écouter directement les pensées, les aspirations et les souhaits des jeunes.

Prenant la parole lors de l’événement, Nguyên Thi Lê, vice-secrétaire du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l’importance des enfants dans le processus de développement de la ville. Selon elle, même les plus petites contributions, réflexions ou idées des enfants peuvent jouer un rôle dans la construction d’une métropole moderne, humaine et agréable à vivre.

Nguyên Thi Lê a précisé que, pour préparer cette rencontre, les autorités municipales ont recueilli les avis de plus de 35.000 enfants de la ville. Ces idées témoignent non seulement de leur attention envers les enjeux sociaux, mais aussi de leur esprit de responsabilité et de leur volonté de participer activement au développement de Hô Chi Minh-Ville.

"Les enfants sont une source d’inspiration, une force spirituelle qui nous encourage à poursuivre avec conviction nos efforts pour le développement de la ville", a-t-elle déclaré. "Nous croyons que, par des actions concrètes et des idées créatives, ils contribueront à bâtir un avenir solide et harmonieux."

Des propositions ancrées dans leur époque

Lors de la rencontre, plusieurs enfants ont exprimé leurs opinions avec assurance et clarté, démontrant une compréhension approfondie des problèmes de société.

Doàn Phuc Duyên, élève du district de Tân Bình, a proposé de créer des "couloirs de santé intelligents" dans les établissements scolaires, intégrant capteurs et écrans interactifs pour encourager l’activité physique. Elle a également suggéré la mise en place de "quartiers sportifs" conviviaux pour les enfants et le développement d’une application mobile intitulée “En forme chaque jour”, permettant aux jeunes de suivre leur alimentation, leur sommeil et leurs activités physiques de manière ludique et scientifique.

De son côté, Lâm Bao Nghi, élève du 3e arrondissement, s’est intéressée à la santé mentale des élèves. Elle a proposé d’introduire des modules réguliers consacrés à ce sujet dans les cours de vie pratique, en combinant théorie, jeux de rôle, échanges en groupe, rédaction de journaux d’émotions et cartes d’humeur. Elle a également suggéré d’organiser des séances animées par des psychologues pour apprendre aux élèves à se détendre et se reposer correctement.

Une autre préoccupation abordée a été celle de la sécurité alimentaire. Nguyên Vu Gia Nhi, élève du 1er arrondissement, a appelé à renforcer les contrôles sur les ventes de produits alimentaires d’origine inconnue devant les écoles. Elle a également exprimé le souhait que la ville soutienne les vendeurs ambulants dans la transition vers des modèles plus sûrs et plus adaptés aux exigences sanitaires, tout en leur assurant des revenus stables.

Pour un environnement éducatif sain et sûr

Plusieurs autres propositions ont mis en lumière la volonté des enfants d’améliorer l’environnement scolaire. Truong Triêu Ngân (1er arrondissement) a demandé la création d’un numéro vert de soutien psychologique gratuit pour les jeunes, avec des professionnels qualifiés disponibles pour les aider à surmonter les difficultés émotionnelles.

Nguyên Ngoc Ngân (5e arrondissement), quant à elle, a recommandé de renforcer l’éducation à la sexualité pour les adolescents, en l’intégrant officiellement et régulièrement dans les programmes de vie pratique au niveau secondaire, de manière adaptée à chaque tranche d’âge.

Les autorités municipales ont chaleureusement accueilli ces idées et promis d’en étudier sérieusement la faisabilité, dans le but de faire progresser la ville dans la bonne direction. Ces propositions montrent que les enfants ne se contentent pas d’exprimer leurs besoins personnels, mais s’engagent activement pour le bien-être collectif et le développement durable de la ville.

Écouter pour accompagner et construire ensemble

Le programme "Les dirigeants de la ville rencontrent et écoutent les enfants" 2025 ne s’est pas limité à une simple réunion. Il s’est transformé en un véritable forum démocratique où les enfants ont pu exprimer leurs pensées, leurs rêves et leur détermination. Pour les responsables, ces échanges constituent une base précieuse pour ajuster et élaborer des politiques mieux adaptées aux besoins des jeunes - un groupe de population à la fois particulier et crucial.

Avec l’esprit "Jeunes pousses de Hô Chi Minh-Ville", les enfants représentent aujourd’hui une force d’avenir riche en valeurs humaines, en intelligence et en créativité. En encourageant leur expression et en les impliquant dans la prise de décision, Hô Chi Minh-Ville démontre une vision sérieuse et à long terme : construire l’avenir dès aujourd’hui, à partir des gestes les plus simples, en écoutant et en comprenant.

La rencontre s’est achevée dans une atmosphère chaleureuse et pleine d’enthousiasme. Chaque visage souriant d’enfant reflétait l’espoir et l’engagement d’une génération prête à bâtir une ville digne de vivre, non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour demain.

Texte et photos : Quang Châu/CVN