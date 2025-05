Le Vietnam contribue activement au processus de développement de l’IA

Une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Police, dirigée par le général de corps d’armée et vice-ministre Nguyên Ngoc Lâm, a participé à la série d’événements de ATxSummit 2025, qui s’est tenu à Singapour les 28 et 29 mai.

Photo : VNA

Sur invitation de la ministre du Développement numérique et de l’Information, également ministre chargé de la Nation intelligente et de la Cybersécurité de Singapour, Josephine Teo, une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Police, dirigée par le général de corps d’armée et vice-ministre Nguyễn Ngọc Lâm, a participé à la série d’événements de ATxSummit 2025, qui s’est tenu à Singapour les 28 et 29 mai.

L’ATxSummit 2025, organisé par Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour, a attiré plus de 3 500 inscrits, incluant des représentants gouvernementaux, des groupes et entreprises, des experts, des investisseurs ainsi que de nombreux grands médias venus du monde entier.

La série d’événements s’est articulée autour de deux volets principaux : ATxSummit et ATxEnterprise.

ATxEnterprise, qui s’est déroulé au Singapore EXPO, a rassemblé conférences et expositions dédiées aux entreprises dans les domaines des technologies, des médias audiovisuels, des communications, des satellites et des start-ups.

Après avoir assisté à l’ATxSummit 2025 et aux sessions thématiques, la délégation vietnamienne a particié à la Table ronde ministérielle sur la confiance numérique, présidée par la ministre Josephine Teo.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Nguyên Ngoc Lâm y a prononcé un discours important mettant en avant les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche, de développement et d’application de l’IA à l’horizon 2030. L’objectif est de faire du Vietnam un centre d’innovation, de développement de solutions et d’applications en IA, tout en proposant des réponses aux défis rencontrés. Actuellement, le Vietnam s’efforce de renforcer la coopération internationale, d’apprendre et de partager les expériences en matière de gouvernance de l’IA, tout en affirmant ses engagements dans ce domaine.

Le vice-ministre a a formulé cinq recommandations clés sur les orientations de coopération entre pays pour garantir un environnement numérique plus sûr et digne de confiance pour les populations à l’avenir : mettre en œuvre les initiatives et cadres globaux déjà établis, par exemple le Pacte numérique mondial ; développer un cadre juridique flexible et harmonisé au sein de l’ASEAN ; créer des centres régionaux de recherche et d’application de l’IA et interconnecter les centres de données entre les pays ASEAN ; encourager l’investissement des entreprises et institutions dans des solutions IA ; promouvoir la formation des talents en IA via divers programmes et renforcer la communication pour sensibiliser le public aux aspects éthiques, légaux et sécuritaires.

En marge de l’ATxSummit 2025, la délégation vietnamienne a travaillé avec des autorités singapouriennes, dont la Direction de la police de la circulation ; visité l’exposition ATxEnterprise.

VNA/CVN